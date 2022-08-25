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2022/23 UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

Avrupa Ligi grup kura çekimi için birçok Türk futbol taraftarı gün sayıyor. Futbolseverler Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek sorusunu yöneltilecek. Kuralar İstanbul’da çekilecekken, birçok Türk takımı da UEFA Avrupa Ligi grup maçlarını heyecanla bekliyor. Grup karşılaşmaları öncesinde play-off aşamasını geçmeleri halinde temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri İstanbul'da belli olacak
Peki, 2022/23 UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Liginde kura çekimi ne zaman yapılacak? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

Play-off maçlarının da sona ermesiyle birlikte grup aşamaları için kura çekimi UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları, erkekler ve kadınlarda yılın sporcusu ve yılın teknik direktörünün belirleneceği ödül töreni İstanbul'da yapılacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman yapılacak? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Cuma 15:30'da İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe , Başakşehir ve Sivasspor bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ediyor.

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SPOR
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