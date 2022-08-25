2022/23 UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

Play-off maçlarının da sona ermesiyle birlikte grup aşamaları için kura çekimi UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları, erkekler ve kadınlarda yılın sporcusu ve yılın teknik direktörünün belirleneceği ödül töreni İstanbul'da yapılacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman yapılacak? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Cuma 15:30'da İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe , Başakşehir ve Sivasspor bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ediyor.