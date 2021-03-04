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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman? İşte UEFA çeyrek final fikstürü

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşlemeleri belirlendi. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, fikstür nasıl? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Haber Merkezi AA
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları fikstürü.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları fikstürü.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çevrim içi olarak düzenlenen ve Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu Hakan Yakın'ın katıldığı törende, UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanşları ise 18 Mart'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU FİKSTÜRÜ

Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesini engelleyecek yönde kısıtlamaya gidilmeyen kuralar sonrasında eşleşmeler şöyle:

Ajax (Hollanda)-Young Boys (İsviçre)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Villarreal (İspanya)

Roma (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)-Arsenal (İngiltere)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Tottenham (İngiltere)

Manchester United (İngiltere)-Milan (İtalya)

Slavia Prag (Çekya)-Rangers (İskoçya)

Granada (İspanya)-Molde (Norveç)

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi’nde en çok gol atan Türk futbolcu oldu

Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon 7 kez ağları havalandırdı ve UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Lille, rövanşta Ajax’a 2-1 mağlup olarak elenirken, Fransız ekibin golünü milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu kupadaki gol sayısını 7’ye çıkarttı ve Benfica’nın Portekizli futbolcusu Pizzi ile birlikte en skorer oyuncu oldu.

Yusuf, UEFA Avrupa Ligi’nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı. Başarılı oyuncu, bu sezon Sparta Prag ve Milan maçlarında hat-trick yapmış, iki kez de haftanın en iyi oyuncusu olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki maçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turun rövanşları, 8 karşılaşma ile tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Leicester City, sahasında Slavia Prag'a 2-0 mağlup oldu.

Çekya temsilcisi, 0-0 biten maçın rövanşını 49. dakikada Lukas Provod ve 79. dakikada Abdallah Sima'nın golleriyle kazanarak tur atladı.

Hakan'ın formasını giydiği Milan son 16'ya kaldı

Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Milan, sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. Milan, ilk maçta deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberliğin avantajıyla üst tura çıktı.

Manchester United, 4-0'ın rövanşında Real Sociedad ile golsüz berabere kaldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

İtalyan ekibi Roma, evinde Braga'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Club Brugge'u 1-0'la geçerek son 16'ya kaldı.

Rakiplerini eleyen Olympiakos, Dinamo Zagreb ve Young Boys da tur atlayan diğer takımlar oldu.

  • UEFA maçların sonuçları şöyle:
  • Leicester City (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 0-2
  • Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
  • Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-1
  • Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya): 0-0
  • Roma (İtalya) - Braga (Portekiz): 3-1
  • Bayer Leverkusen (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Krasnodar (Rusya): 1-0
  • PSV (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1
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