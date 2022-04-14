Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Ukraynaya savaş açan Rus ordusu kaç tank kaybetti?
ÖZGÜN HABERLER

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusu kaç tank kaybetti?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde geçen bu süre zarfında yüzlerce tank kaybettiği açıklandı. Rusya'nın tank kayıplarının askerlerin Rus tanklarını kötü şekilde kullanması sebep olarak görülüyor. İşte, Rusya'nın Ukrayna savaşında çok sayıda kaybettiği kayıplar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Ukraynaya savaş açan Rus ordusu kaç tank kaybetti: Rusya Ukrayna savaşında neden çok sayıda tank kaybetti?
Arşiv

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 900 asker, 160 uçak, 144 helikopter ve 753 tankını kaybettiği açıklandı.

UKRAYANA'DAN 24 ŞUBAT-14 NİSAN KAYIP BİLGİLERİ

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-14 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri duyurdu.
  • Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 160 uçak, 144 helikopter, 753 tank, 1968 zırhlı araç, 366 top, 122 roketatar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi.
  • Rus güçleri, 1437 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 134 insansız hava aracını da kaybetti.
  • Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü belirtilmişti.

Türk müteahhitlerde Rusya belirsizliği: Para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz
EKONOMİ
Türk müteahhitlerde Rusya belirsizliği: Para alışverişi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz
Çağrı yeniden vizyonda

'Çağrı' yeniden vizyonda

45 yıl sonra 4K görüntüyle izleyicinin karşısına çıkacak.
İstanbuldan güzel haber

İstanbul'dan güzel haber

Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaşıldı.
MSBden tarihi Somali fotoğrafı

'Haritayı açtık, isteyene istediği yerde oturma imkanı sunduk.'

​İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor.

Mavi Vatan milli radara emanet.

​Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Birleşmiş Milletler'in tutumuna uyacağız

Tarihi evleri korumak için bunu yaptılar.

​Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.