Ulusal Staj Programı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı?

Ulusal Staj Programı 2025 sonuçları için bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. 23 Aralık 2024 ile 10 Mart 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğrenciler, şimdi stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasını bekliyor. Yetkililer, değerleme sürecinin sonlarına yaklaşıldığını ve çok yakında sonuçların açıklanacağı bilgisini paylaştı. Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren adaylar, başvurdukları stajyer havuzlarına dahil olup, işverenler tarafından staj teklifi alabilecekler.

BAŞVURU SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ulusal Staj Programı'nın (UPS) sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "#UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri yer aldı. Sonuçların Mayıs ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Öte yandan konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ulusal Staj Programı başvuruları 23 Aralık 2024 tarihinde açılmış ve 10 Mart 2025 tarihinde sona ermiştir. Öğrencilerin başvuru formuna yüklediği bilgi/belgeler ilgili kurumlarca kontrol edilmiş ve değerleme süreci başlatılmıştır.

Her yıl olduğu gibi, adayların “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif” yetkinlik puanlarının hesaplandığı değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve teklifler işverenler tarafından adaylara gönderilmeye başlanacaktır.

Süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Kariyer Kapısı web sitesi ve sosyal medya hesapları ile Ulusal Staj Programı’na öğrenci girişi yaptığınızda sol menüde bulunan Yardımcı Kaynaklar bölümünü incelemenizi öneririz."

KİMLER BAŞVURABİLİR?

01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.