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Umm Ali tatlısı tarifi yapılışı, malzemeleri, püf noktaları ve kalorisi

Umm Ali tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri, dün akşam Masterchef’te yapılan tatlı tarifinin ardından araştırılıyor. Orta Doğu mutfağına özgü geleneksel bir tatlı olan Umm Ali, Mısır mutfağında oldukça popüler bir lezzet. Umm Ali, fırınlanmış bir tatlıdır ve içinde yoğurt, süt, fırınlanmış ekmek, fındık veya fıstık gibi malzemeler bulunur. Peki, Umm Ali tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte adım adım soruların yanıtları.

09:58 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Umm Ali tatlısı tarifi

Umm Ali tatlısı tarifi

‘Umm Ali tatlısı nedir, nasıl yapılır ve malzemeleri neler?’ soruları yemek tutkunu birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Umm Ali, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak tüketilen bir tatlı türüdür. Bu tatlı, ekmek, fıstık, badem, şeker, süt ve vanilya gibi malzemelerle yapılır. Umm Ali tatlısı tarifinin yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.

UMM ALİ TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 dilim stale (eski) ekmek veya küçük kareler halinde kesilmiş kruvasan veya croissant hamuru

2 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı krema

1/2 su bardağı şeker

1/4 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi

1/4 su bardağı doğranmış fındık veya fıstık (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı kuru üzüm veya kuru kayısı (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Taze tane tarçın veya toz tarçın (üzeri için)

UMM ALİ TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI

  1. Öncelikle fırını 180 dereceye ısıtın.
  2. Ekmek veya hamur dilimlerini yağlı bir fırın tepsisine yerleştirin ve fırında hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
  3. Sütü, sıvı kremayı ve şekeri bir tencerede karıştırarak ısıtın. Karışım kaynama noktasına geldiğinde vanilya özütünü ekleyin.
  4. Fırından çıkan ekmek veya hamurları küçük parçalara bölün ve bir fırın kabına veya servis tabağına yerleştirin.
  5. Üzerine rendelenmiş hindistancevizi, doğranmış fındık veya fıstık, kuru üzüm veya kuru kayısı gibi istediğiniz malzemeleri serpin.
  6. Sıcak süt ve krema karışımını ekmeklerin üzerine dökün.
  7. Tabağı tekrar fırına koyun ve yüzeyi güzelce kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.
  8. Fırından çıkan Umm Ali tatlısını sıcak veya ılık olarak servis yapın ve üzerini taze tane tarçın veya toz tarçın ile süsleyin.

UMM ALİ TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?

Ekmek veya hamurun kızarması:
Ekmek veya hamurları fırında hafifçe kızartmak, tatlıya lezzet ve dokusal farklılık katar. Ekmek veya hamurların altın rengini alması için dikkatli olun, ama yanmamasına da özen gösterin.
Süt karışımı:
Süt, sıvı krema ve şeker karışımını iyice karıştırdığınızdan ve karışım kaynamadan vanilya özütünü eklediğinizden emin olun.
Malzemelerin eklenmesi:
Tatlıyı zenginleştirmek için hindistancevizi, fındık, fıstık, kuru üzüm veya kuru kayısı gibi malzemeleri ekleyebilirsiniz. Bu malzemelerin tatlıya farklı dokular ve lezzetler kattığından emin olun.
Fırın süresi:
Tatlı, fırında üstü güzelce kızarana kadar pişirilir. Ancak fazla uzun süre pişirme, tatlıyı kurutabilir, bu nedenle dikkatli olun. Tatlıyı izleyerek ve görsel olarak kontrol ederek doğru kıvama ulaştığından emin olun.
Servis sıcaklığı:
Umm Ali tatlısını sıcak veya ılık olarak servis yapın. Bu tatlı, sıcak servis edildiğinde lezzetini en iyi şekilde sunar.
Tarçın ile süsleme:
Servis yapmadan önce taze tane tarçın veya toz tarçın ile tatlıyı süsleyin. Bu, tatlıya hoş bir aroma ve lezzet katmaya yardımcı olur.
Kişiselleştirme:
Umm Ali tarifini damak zevkinize uygun olarak özelleştirebilirsiniz. Farklı malzemeler ekleyebilir veya farklı süslemeler kullanabilirsiniz.

UMM ALİ TATLISI KAÇ KALORİ?

Genel olarak bir porsiyon Umm Ali tatlısının kalori değeri yaklaşık olarak 300 ila 400 kalori arasında değişmektedir.



#Umm Ali tatlısı
#Orta Doğu mutfağı
#Mısır mutfağı
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