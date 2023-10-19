Fırın süresi:

Tatlı, fırında üstü güzelce kızarana kadar pişirilir. Ancak fazla uzun süre pişirme, tatlıyı kurutabilir, bu nedenle dikkatli olun. Tatlıyı izleyerek ve görsel olarak kontrol ederek doğru kıvama ulaştığından emin olun.