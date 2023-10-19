Umm Ali tatlısı tarifi
‘Umm Ali tatlısı nedir, nasıl yapılır ve malzemeleri neler?’ soruları yemek tutkunu birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Umm Ali, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak tüketilen bir tatlı türüdür. Bu tatlı, ekmek, fıstık, badem, şeker, süt ve vanilya gibi malzemelerle yapılır. Umm Ali tatlısı tarifinin yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde.
UMM ALİ TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
4 dilim stale (eski) ekmek veya küçük kareler halinde kesilmiş kruvasan veya croissant hamuru
2 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı krema
1/2 su bardağı şeker
1/4 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi
1/4 su bardağı doğranmış fındık veya fıstık (isteğe bağlı)
1/4 su bardağı kuru üzüm veya kuru kayısı (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Taze tane tarçın veya toz tarçın (üzeri için)
UMM ALİ TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?
YAPILIŞI
- Öncelikle fırını 180 dereceye ısıtın.
- Ekmek veya hamur dilimlerini yağlı bir fırın tepsisine yerleştirin ve fırında hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
- Sütü, sıvı kremayı ve şekeri bir tencerede karıştırarak ısıtın. Karışım kaynama noktasına geldiğinde vanilya özütünü ekleyin.
- Fırından çıkan ekmek veya hamurları küçük parçalara bölün ve bir fırın kabına veya servis tabağına yerleştirin.
- Üzerine rendelenmiş hindistancevizi, doğranmış fındık veya fıstık, kuru üzüm veya kuru kayısı gibi istediğiniz malzemeleri serpin.
- Sıcak süt ve krema karışımını ekmeklerin üzerine dökün.
- Tabağı tekrar fırına koyun ve yüzeyi güzelce kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkan Umm Ali tatlısını sıcak veya ılık olarak servis yapın ve üzerini taze tane tarçın veya toz tarçın ile süsleyin.
UMM ALİ TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?
UMM ALİ TATLISI KAÇ KALORİ?
Genel olarak bir porsiyon Umm Ali tatlısının kalori değeri yaklaşık olarak 300 ila 400 kalori arasında değişmektedir.