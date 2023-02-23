Kadıköy deprem risk durumu bu ilçesinde yaşayan vatandaşların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. İBB tarafından yayınlanan rapora göre İstanbul’da en riskli yerler arasında Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasındaki geniş bölge, sahil hattında Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleriyle Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alan deprem riski altında yer alıyor. Peki, Üsküdar deprem riski taşıyor mu? Üsküdar'da hangi mahallelerde deprem riski var?