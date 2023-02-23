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Ümraniye deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

Kahramanmaraş depreminden sonra gözler İstanbul'a çevirldi. Bunun akabinde de, ilçe ilçe ve mahalle mahalle deprem riski haritası İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ilçeler arasında Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri deprem riski ve dayanıklılık haritası da yer alıyor. Ümraniye'de deprem riski var mı? Ümraniye'de hangi mahallelerde deprem riski var?

16:29 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ümraniye deprem riski

Ümraniye deprem riski

Maraş merkezli depremlerden sonra İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulunulması, ilçelerin deprem risk haritalarını gündeme getirdi. İBB, Ümraniye'deki riskli alanları belirledi.

ÜMRANİYE DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda analiz edilen Ümraniye ilçesinde 7,5 büyüklüğündeki bir depremde ortalama 42 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 17 kişinin ağır yaralanabileceği belirtildi.

ÜMRANİYE'DE DEPREM RİSKİ VAR MI?

İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Ümraniye'nin en riskli yerleri saptandı. Rapora göre Ümraniye, düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor ve İBB raporlarında semtin zemin açısından gayet iyi durumda olduğu belirtiliyor.

ÜMRANİYE OLASI DEPREM RİSK RAPORU

İstanbul İli Ümraniye ilçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Beykoz ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından

(DEZİM) hazırlanmıştır.


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13 dakika önce
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Ümraniye deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?
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