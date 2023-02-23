“İstanbul İli Bağcılar İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Bağcılar ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı. Rapora göre Adalar'da deprem riski var mı?

ADALAR'DA DEPREM RİSKİ VAR MI?

ADALAR İLÇE BİLGİLERİ

Adalar, İstanbul iline bağlı ve İstanbul’un güneyinde Marmara Denizinde yaklaşık 3 km açıkta bulunan, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası olmak üzere toplam 9 adadan oluşur. İstanbul ana karasındaki en yakın komşuları Maltepe ve Kartal ilçeleri olan Adalar’ın il merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 30 kilometredir. Adalar'ın tamamı 11.05 km2'dir. Burgazada, Heybeliada, Kınalıada, Maden ve Nizam olarak 5 mahallesi vardır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu 15.238'dir.

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE ADALAR RAPORU

7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Adalar’daki binaların ortalama%23’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %29’unun hafif,

%30’unun orta, %12’sinin ağır ve %6’sının da çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Adalar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 6.393’dür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Adalar’daki binaların ortalama %48’inin (yaklaşık 3.050 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 3.343 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.







