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İstanbul Bağcılar ilçesi deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

İstanbul Bağcılar ilçesi deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

13:5524/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Bağcılar deprem risk haritası
Bağcılar deprem risk haritası

İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul semtlerini ve Bağcılar'ın deprem bölgesi olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk ve hasar tahminleri kitapçığı hazırladı. Peki İstanbul Bağcılar ilçesi deprem bölgesi mi, Bağcılar'dan fay hattı geçiyor mu? İşte Bağcılar deprem risk haritası

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Bu ilçelerden biri de Bağcılar ilçesi... Bağcılar deprem riski ve dayanıklılık haritası İBB tarafından yayınlandı.

BAĞCILAR DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Bağcılar semti İstanbul deprem riski haritasına göre 2. derece riskli ilçeler arasında yer alıyor.

BAĞCILAR DEPREM RİSK HARİTASI

BAĞCILAR ALT YAPI ENVANTERİ

BAĞCILAR'DA HANGİ MAHALLELER RİSKLİ?

İstanbul'da orta riskli deprem bölgeleri hangileri?

Beşiktaş,

Ortaköy Dereboyu,

İstinye çukuru,

Tarabya çukuru,

Üsküdar çukuru,

Beylerbeyi çukuru,

Küçüksu çukuru,

Paşabahçe-Beykoz çukuru,

Topkapı,

Bakırköy,

Bahçelievler,

Merter,

Şirinevler (bir kısmı),

Halkalı,

Nakkaşdere,

Esenkent,

Ömerli,

Büyükçekmece,

Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

Selimpaşa,

Silivri,

Çanta,

Gümüşyaka,

Kavaklı,

Yakuplu,

Esenyurt,

Avcılar,

Ambarlı,

Firuzköy,

Küçükçekmece,

Florya, Yeşilköy,

Ataköy ve Zeytinburnu,

Çayırbaşı çukuru,

Karaköy, Tophane,

Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

Eyüp,

Alibeyköy,

Sütlüce,

Balat,

Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

Kadıköy (Kurbağalıdere),

Moda (denize bakan kısmı),

Küçükyalı,

Kartal (Rahmanlar bölümü),

Tuzla (dere kısmı),

Dilovası,

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

İstanbul'da deprem için en riskli ilçeler hangileri?

Zeytinburnu Ayamama Deresi,

Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

Kanarya (Firuzköy kıyıları),

Esenkent,

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

Ambarlı ve Haramidere,

Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

Ambarlı ve Haramidere,

Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.



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