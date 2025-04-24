İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Bu ilçelerden biri de Bağcılar ilçesi... Bağcılar deprem riski ve dayanıklılık haritası İBB tarafından yayınlandı.