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Deprem bölgesinde toplamda kaç bina yıkıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ kentlerinde 7 bin 100 personel ile hasar tespit çalışmaları yaptı. Çalışmaların ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 16 Şubat 2023 tarihli rapor hazırladı. Rapor, depremin 11 ildeki yıkımının ayrıntılarını ortaya koydu. Deprem bölgesinde toplamda kaç bina yıkıldı? İşte detaylar...

11:07 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Depremde yıkılan bina sayısı

Depremde yıkılan bina sayısı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem büyük hasara yol açtı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı. Yetkililer tarafından depremde çöken ve hasar gören bina sayısı ile ilgili açıklama geldi.

DEPREM BÖLGESİNDE TOPLAMDA KAÇ BİNA YIKILDI?

Rapora göre, 11 ilde toplam 717 bin 614 binanın 90 bin 609’u acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina olarak belirlendi. Bu durumdaki binalardaki konut sayısı ise 269 bin 51 olarak tespit edildi. 11 ildeki 77 bin 754 binadaki 231 bin 878 bağımsız bölümle ilgili tespit yapılamadı. Hasarsız olarak kayıtlara giren bina sayısı 351 bin 426, bağımsız bölüm sayısı bir milyon 260 bin 659 oldu. 197 bin 825 bina ise az veya orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. Toplam yıkılan bina sayısı 18 bin 200 oldu. Yine acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık ticarethane sayısı 61 bin 890 olurken, benzer durumdaki ahır sayısı 3 bin 809 oldu.



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17 minutes ago
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Deprem bölgesinde toplamda kaç bina yıkıldı?
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