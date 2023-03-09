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Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin bahar döneminde uzaktan eğitime geçmesiyle beraber ön lisans ve lisans öğrencileri, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Üniversiteler resmi internet sayfalarından 20 Şubat tarihinden itibaren uygulayacakları akademik takvimleri öğrencileri ile paylaştı. YÖK'ten yapılan açıklamada ise lisans, ön lisans ve lisans üstü bölümler için kararlar alındığı ve üniversitelerin online eğitim ile açılacağı ifadeleri yer aldı. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

09:38 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversitelerde yüz yüze eğitim

Üniversitelerde yüz yüze eğitim

Üniversitelerinin açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim yapılacak bölümler, öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilirken, online eğitime geçileceği açıklanmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, nisan itibarıyla üniversitelerde yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini belirtti.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini de bildirdi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerin durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Özvar'ın açıklamaları şu şekilde:

Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin Üniversite personeli bulunmakta.

Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır.



#üniversitelerde eğitim
#üniversitelerde yüz yüze eğitim
#yök
1 saat önce
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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