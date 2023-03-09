YKS başvuru tarihi
YKS tarihi ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. YKS başvuru süreci heyecanla bekleniyordu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. YKS başvurularının başlaması ile son başvuru günü de merak kazandı.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2023 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayımladı.
4 İLDE YKS YAPILMAYACAK
Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler.
DEPREMZEDELERDEN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK
CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, YKS takviminin belli olmasının ardından detayları açıkladı: YKS sınavı 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Adaylar, başvurularını 8-23 Mart tarihleri arasında yapacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. Kamu personel seçme sınavı genel yetenek genel kültür eğitim bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, alan bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi 6 Ağustos'ta düzenlecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak bilgisi paylaşıldı. Deprem bölgesindeki depremzedelerden de sınav ücreti alınmayacak.