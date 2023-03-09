ÖSYM tarafından hazırlanan YKS için yeni tarih belli oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başvuruları ertelenen YKS sınavının ne zaman yapılacağı, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 YKS AYT, TYT, YDT sınavları ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadari nasıl yatırılacak? İşte YKS 2023 kılavuzunun detayları...