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YKS başvuru ücreti ne kadar 2023?

YKS 2023 başvuru süreci ile ilgili detaylar belli oldu. ÖSYM 2023 YKS başvuru ücreti ödeme bilgilerini paylaştı. Peki, YKS sınavına katılmak isteyen adaylar için YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Ödeme işlemleri nereden, nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…

12:10 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YKS başvuru ücreti

YKS başvuru ücreti

YKS başvuru işlemleri kılavuz yayınlanmasıyla başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak, YKS başvurusu 8-23 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. YKS sınav başvuru ücreti (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 lira olarak belirlenirken, deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’den yapılan başvuru ücreti açıklamasına göre adaylar katılacakları her oturum için 115 TL ödeme yapacaklar. Yani sadece 1 oturuma katılacak adaylar 115, 2 oturuma katılacak adaylar 230, 3 oturuma birden katılacak adaylar ise 345 TL ödeme yapacaklar. Peki, bu ödemeler nereye ve nasıl olacak?

ÖSYM YKS 2023 BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME SAYFASI

Adaylar başvuru ücretlerini ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden veya kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden gerçekleştirebilecekler.

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS'NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 8-23 Mart 2023 arasında yapılabilecek.

YKS NE ZAMAN 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.



#YKS
#ÖSYM
#yks ücreti
#yks başvuru ücreti
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YKS başvuru ücreti ne kadar 2023?
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