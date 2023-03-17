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Uşak namaz vakitleri: Ramazan imsakiyesi 2023

Uşak imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Uşak Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Uşak namaz vakitleri.

11:31 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Uşak namaz vakitleri

Uşak namaz vakitleri

Uşak namaz vakitleri ve Uşak Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

UŞAK NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Uşak iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Uşak Ramazan imsakiyesi ve Uşak iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için en bereketli ay olan Ramazan ayında ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe günü

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma günü

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi günü

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar günü

RAMAZAN AYI VE ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, bağışlayıcı bir aydır. İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır.

Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz. Kötü sözler insanlardan uzaklaşır, yemekler paylaşılır aynı sofrada buluşulur. Her insan aynı ekmeğin başında buluşur ve birlik duygusu pekiştirilir.

Oruç tutan kişi kötü düşüncelerden temizlenir, bedeni ve ruhu günahlardan arınır. İman aşkı ile yanar ve daha olgun hale gelir.



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#Uşak imsakiye
#Uşak namaz vakti
#Uşak ezan saati
2 saat önce
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Uşak namaz vakitleri: Ramazan imsakiyesi 2023
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