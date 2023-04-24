Uşak seçim sonuçları
Uşak seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Uşak seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İSMAİL GÜNEŞ
2. FAHRETTİN TUĞRUL
3. HİLAL SABANCI
MHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. AYHAN KINDEN
2. OĞUZ ÇAKMAK
3. MUZAFFER SAİT DÖNMEZ
CHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ALİ KARAOBA
2. İSMET AKIN
3. SEVİNÇ YAZGAN
İYİ PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MUHAMMET GÜR
2. DALYAN ÖZDEMİR
3. TOLGA PİRİNÇCİ
YEŞİL SOL PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. AHMET YILMAZ
2. AYSU TOPAL
3. ÜNAL ŞEREF
2023 seçimleri Uşak seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Uşak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Uşak milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Uşak’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Uşak’ta hangi parti kazandı?
- AK Parti % 43,5
- CHP % 28,2
- İYİ Parti % 12,7
- MHP % 10,5
- HDP % 3,1
Uşak yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
Uşak yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin belediye başkan adayı Mehmet Çakın oyların % 39,11’ini alırken, İYİ Parti adayı Muhammet Gür ise oyların % 37,76’sını aldı.
Uşak İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)
- AK Parti % 41,36
- CHP % 22,01
- İYİ Parti % 21,70
- MHP % 11,18