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Uşak seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 24 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Uşak seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Uşak milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte Uşak seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

18:24 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uşak seçim sonuçları

Uşak seçim sonuçları

Uşak seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Uşak seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İSMAİL GÜNEŞ

2. FAHRETTİN TUĞRUL

3. HİLAL SABANCI

MHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. AYHAN KINDEN

2. OĞUZ ÇAKMAK

3. MUZAFFER SAİT DÖNMEZ

CHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ KARAOBA

2. İSMET AKIN

3. SEVİNÇ YAZGAN

İYİ PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MUHAMMET GÜR

2. DALYAN ÖZDEMİR

3. TOLGA PİRİNÇCİ

YEŞİL SOL PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. AHMET YILMAZ

2. AYSU TOPAL

3. ÜNAL ŞEREF

2023 seçimleri Uşak seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Uşak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

na göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Uşak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11.1’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,3’ünü aldı.

Uşak milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

: Cumhur İttifakı Uşak oy oranı % 54’ünü alırken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Uşak’ta Millet İttifakı ise oyların yüzde 42,3’’ünü aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

Uşak’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Uşak’ta hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 43,5
  2. CHP % 28,2
  3. İYİ Parti % 12,7
  4. MHP % 10,5
  5. HDP % 3,1

Uşak yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

Uşak yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin belediye başkan adayı Mehmet Çakın oyların % 39,11’ini alırken, İYİ Parti adayı Muhammet Gür ise oyların % 37,76’sını aldı.

Uşak İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)

  1. AK Parti % 41,36
  2. CHP % 22,01
  3. İYİ Parti % 21,70
  4. MHP % 11,18

Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

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