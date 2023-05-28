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Uşak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu oy oranları

Uşak 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Uşak'ta 288.942 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Uşak'ta Recep Tayyip Erdoğan % 47.6, Kemal Kılıçdaroğlu % 45.1 oy almıştı. 28 Mayıs 2023 Uşak seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

16:46 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Uşak seçim sonuçları

Uşak seçim sonuçları

Uşak 2. tur cumhurbaşkanlığı
için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

Uşak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Uşak cumhurbaşkanlığı
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Uşak'ta Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Uşak 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

14 Mayıs 2023 Uşak Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Uşak’ta % 47.6 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken, Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 45.1 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Uşak’a oldığı oy oranı ise % 6.5 oldu.

Uşak milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Uşak’ta AK Parti oyların % 36.’sını alırken CHP % 29.1 oranında oya sahip oldu. Uşak’ta İYİ Parti % 17.4, MHP % 9.4, Zafer Partisi 1.6, oranında oy aldı.

Uşak’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • İsmail Güneş AK Parti
  • Fahrettin Tuğrul AK Parti
  • Ali Karaoba MHP

AK PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İSMAİL GÜNEŞ

2. FAHRETTİN TUĞRUL

3. HİLAL SABANCI

MHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. AYHAN KINDEN

2. OĞUZ ÇAKMAK

3. MUZAFFER SAİT DÖNMEZ

CHP UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ALİ KARAOBA

2. İSMET AKIN

3. SEVİNÇ YAZGAN

İYİ PARTİ UŞAK 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MUHAMMET GÜR

2. DALYAN ÖZDEMİR

3. TOLGA PİRİNÇCİ

2018 Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Uşak cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Uşak Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11.1’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,3’ünü aldı.

208 Uşak milletvekili genel seçim sonuçları

Uşak milletvekili seçim sonuçlarına bakacak olursak
Uşak oy oranı % 54’ünü alırken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Uşak’ta
ise oyların yüzde 42,3’’ünü aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Uşak'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 43,5
  2. CHP % 28,2
  3. İYİ Parti % 12,7
  4. MHP % 10,5
  5. HDP % 3,1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Uşak yerel seçim sonuçları

Uşak yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin belediye başkan adayı Mehmet Çakın oyların % 39,11’ini alırken, İYİ Parti adayı Muhammet Gür ise oyların % 37,76’sını aldı.

2019 Uşak İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 41,36
  2. CHP % 22,01
  3. İYİ Parti % 21,70
  4. MHP % 11,18
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

Kars seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Kars seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Kars seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 185.196 seçmenin olduğu Kars’ta 722 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 147.339 oyun 143.115’i geçerli sayıldı. Kars’ta seçime katılım oranı % 80,1 oldu. Seçim sonuçlarına göre Kars’ta kazanan 3 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Kars'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kars milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kars seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları.

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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?