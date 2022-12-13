Uzman öğretmen sınavı nedir?

2022 yılında Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları 26 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022’de 81 ilde yapıldı ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. Peki uzman öğretmen nedir, nasıl olunur? Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Uzman öğretmenlik nedir?

Meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere, meslek hayatında yaptığı iş ve işlemlerle değerlendirilerek 'uzman öğretmen' unvanı verilecek. Uzman öğretmenler 10 yıl sonra 'başöğretmen' olmak için başvuru yapabilecek.

Uzman öğretmen

Uzman öğretmen nasıl olunur?

Uzman öğretmen olmak için her yıl düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na girmek gerekecek. 10 yıldan fazla süredir Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu çalışan öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler sınava katılabilecek.

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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurular basvuru.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden alınıyor. Başvuruda bulunan öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

Uzman öğretmen olma şartları neler?

Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler?

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda; yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.

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Uzman öğretmen eğitimleri nasıl olacak?

Bakanlıkta meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik kurs ve yapılacak sınavla uzman öğretmenlik kariyer basamağı ile hem bir derece hem de bugünün şartlarında 1342 lira bir ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan yaklaşık 500 bin öğretmen uzman öğretmenliğe başvurabilecek. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan uzman öğretmenlik eğitimlerine ve daha sonra sınavına katılma hakkı elde edecek.

Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlere de 240 saatlik bir kurs ve yapılacak ve sınavla başöğretmenlik kariyer basamağı ile ayrıca bir derece daha ve maaşlarında da yine bugünün şartlarında 2 bin 684 lira artış sağlanacak. Bu kapsamda mevcut 75 binin üzerindeki uzman öğretmen, başöğretmenliğe başvuru hakkı kazanmış olacak. Bu öğretmenler için de eğitimler ve sınav için herhangi bir kontenjan kısıtı bulunmuyor.

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Uzman öğretmen maaşları ne kadar?

Uzman öğretmenlerin mevcut maaşına 2022 yılında 2500 TL zam yapılacak. Zam oranı her 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranına göre artacak. 2022 yılında en düşük öğretmen maaşı 8 bin 576 TL iken 10 yıllık bir öğretmen 11 bin 80 TL civarında maaş alıyor.