Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika, kaç soru sorulacak?

2022 MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı kasım ayında gerçekleşecek. 100 puan üzerinden 70 puan alanların başarılı sayılacağı sınavın sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınava katılacak kişiler sınav sorularını ve sınava ilişkin detayları merak ediyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kıalvuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım cumartesi günü düzenlenecek.

Sınav, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK GEÇME NOTU KAÇ?

Sınava katılan adayların 100 puan üzerinden 70 puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılacak.