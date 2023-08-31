2023 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvuruları gündeme geldi. Başvuruların başlamasıyla "Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? " soruları yanıtlarını arıyor. İşte, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvuru süreci ile ilgili merak edilen bilgiler...

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Yazılı Sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacaktır.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Yazılı sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVINDA GEÇME NOTU KAÇ?

Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

2023 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvimde sonuç tarihine de yer verildi. Sonuçlar geçen sene olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

gibi şartlar aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl

hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

şartları aranacaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONULARI

Sınav soruları, eğitim bilimleri ve alan bilgisi olmak üzere iki alandan oluşur. Eğitim bilimleri alanındaki sorular, eğitim bilimlerine ilişkin temel kavramlar, kuramlar ve uygulamalardan oluşur. Alan bilgisi alanındaki sorular ise, öğretmenin görev yaptığı alana ilişkin temel kavramlar, kuramlar ve uygulamalardan oluşur.

UZMAN ÖĞRETMENLİK AVANTAJLARI

Uzman öğretmenlik unvanı ile birlikte elde edilen bazı avantajlar şunlardır:

Maaş artışı

Özlük haklarında iyileştirme

Kariyer gelişim imkanlarının artması

Mesleki gelişim çalışmalarında öncelik

Eğitim kurumlarında daha fazla sorumluluk alma