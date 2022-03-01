​Vakum bombası nedir? Rusya vakum bombası mı kullandı? Termobarik bomba hakkında her şey

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimli süreç devam ediyor. Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girildi. Bu sabah Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna işgalinde Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve kullanımı yasaklanan Vakum bombası kullandığını açıkladı.

Vakum bombası nedir? Termobarik bomba hakkında her şey

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

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Vakum bombası nedir?

'Ciğerleri parçalıyor'

Patladığı alanda büyük bir hava boşluğu oluşturarak patlama çapı içerisindeki canlıların ciğerlerini parçalamasıyla bilinen Vakum bombası, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında yer alıyor.

Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

'Tüm canlılar buharlaşıyor'

Uçaktan atılan termobarik bombasının birinci haznesi belirli bir irtifada patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilecek alanın üzerine serilir. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol, ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. Etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Bombanın patlamasından sonra toprakta ne kimyasal ne de nükleer atık kalır.

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DÜNYA Esed'den vakum bombalı saldırı