Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama ile 5 ilin valisi değişti. 2024 Valiler Kararnamesi ile 5 ile atanan yeni valiler Resmi Gazete'de yayımlandı.
10 Temmuz 2024 Valiler Kararnamesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.
Murat Zorluoğlu kimdir?
Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.
Zorluoğlu, mülki idare amirliğine 1994 yılında Trabzon'da kaymakam adayı olarak başladı. Mersin ve Bingöl'de de kaymakamlık yaptı. Zorluoğlu, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Elazığ Valiliği görevlerinde bulundu. 2017 yılında Van Valisi olarak atandı.
Murat Zorluoğlu, 10 Temmuz 2024 Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır valisi olarak atandı.