|
Özgün

Vali atmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: Atanan vali isim listesi 2024

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı. Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz getirildi.

11:42 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:44 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama ile 5 ilin valisi değişti. 2024 Valiler Kararnamesi ile 5 ile atanan yeni valiler Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Temmuz 2024 Valiler Kararnamesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

Murat Zorluoğlu kimdir?

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Zorluoğlu, mülki idare amirliğine 1994 yılında Trabzon'da kaymakam adayı olarak başladı. Mersin ve Bingöl'de de kaymakamlık yaptı. Zorluoğlu, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Elazığ Valiliği görevlerinde bulundu. 2017 yılında Van Valisi olarak atandı.

Murat Zorluoğlu, 10 Temmuz 2024 Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır valisi olarak atandı.


#Resmi Gazete
#Resmi Gazete atamaları
#Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
29 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, Temmuz'da ödenecek mi 2024? 14 günlük memur maaş farkı ayın kaçında yatacak?