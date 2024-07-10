Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Buna göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Karacan'ın yerine Aydın'ın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy getirildi. Şırnak Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı. Peki atanan kaymakamlar isim listesi belli oldu mu, atanan valilerin isimleri neler, hangi vali nereye atandı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...