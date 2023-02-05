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Van'da 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?

23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili pazartesi günü sona erecek ve 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Birçok ilde yoğun kar yağışı meydana gelmesi nedeniyle yarın ders başı yapacak öğrenciler ve öğretmenler “Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Peki Van’da okullar tatil mi? Yarın Van’da okul var mı? Van Valiliği kar açıklaması yaptı mı?

12:53 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Van(da okullar tatil mi?

Van(da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece Kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 86'ı mahalle, 168'i mezra olmak üzere 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Van hava durumu

Van'ın en çok kar yağışı alan ilçelerden olan, 6-7 ayı karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü Bahçesaray’da bu yıl kar geç yağdı. Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2020 yılında düşen 2 çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

6 Şubat Pazartesi Van'da okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken Van Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz tatil açıklaması yapılmadı.

Van hava durumu



#van
#van kar tatili
#van valiliği
22 dakika önce
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Van'da 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?
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