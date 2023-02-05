Sivas Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve tipi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde kar yağışının aralıklı devam edeceği, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak kuvvetli olacağının beklendiği belirtildi. Yarıyıl tatili sona eriyor. 6 Şubat Pazartesi günü öğrenciler ders başı yapacak. Öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu surusuna cevap arıyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas Valiliği açıklaması! Sivas kar tatili var mı? Sivas'ta bugün okul var mı, okullar tatil mi?