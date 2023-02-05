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Van(da okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece Kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 86'ı mahalle, 168'i mezra olmak üzere 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Van'ın en çok kar yağışı alan ilçelerden olan, 6-7 ayı karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü Bahçesaray’da bu yıl kar geç yağdı. Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2020 yılında düşen 2 çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken Van Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz tatil açıklaması yapılmadı.