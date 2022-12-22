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Bakan Nebati’den vergi indirimi açıklaması: Vergi indirimi olacak mı, son durum nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, “ÖTV indirimi şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde ÖTV indirimi olmaz. Bu konuda herhangi bir çalışma olmayacak” diye konuştu. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) indirimi olacak mı? İşte Bakan Nurettin Nebati’nin vergi indirimine ilişkin o açıklaması.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vergi indirimi olacak mı? Yeni yılda vergilerde indirim olur mu?
Vergi indirimi olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi Basın Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili konuşan Bakan Nebati, bütçe, enflasyon ve kıdem tazminatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vergi indirimi olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, diğer alanlarda vergi indirimi için ise “Vergi indirimlerinde oynayacak pek yerimiz kalmadı. Zaten mart ayından bu yana adımlarımızı attık” sözleriyle Motorlu Taşıtlar Vergisi dışında vergi indirimi olmayacağı mesajı verdi.

EYT emeklilik kıdem tazminatı destekte son durum ne?

Hazine destekli KGF paketine ilişkin de konuşan Bakan Nebati, takvimin netleştiğini, toplamda 14 başlıkta olan KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacaklarını, ocak ayı itibarıyla kullanıma açmış olacaklarını ve kredilerin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Aynı zamanda yeni KGF paketi ile EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde destek verileceğini söyledi.

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