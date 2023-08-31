Vergisiz bilgisayar fiyatları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz olarak cep telefonu ve bilgisayar satışının yapılacağını söyledi. Vergisiz bilgisayar satışının, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Vergisiz bilgisayar satışı ne zaman?
Vergisiz bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlayacak. Öğrenciler, vergi muafiyetinden yararlanmak için üniversite öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ilgili satış noktalarına başvurabilecekler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon ve bilgisayar satışlarına ilişkin olarak, "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.
Vergisiz bilgisayar fiyatı ne kadar?
Bilgisayarda vergi muafiyeti, KDV oranı olan %20'lik bir indirim sağlayacak. Örneğin, 10.000 TL'lik bir bilgisayar için vergisiz satış fiyatı 8.000 TL olacaktır.
- Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.
Vergisiz bilgisayar satışı, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulamadır. Bu uygulama ile öğrencilerin, eğitimlerine ihtiyaç duydukları bilgisayarlara daha kolay erişmeleri sağlanacaktır.
Vergisiz bilgisayar satışıyla ilgili detaylar henüz netleşmemiştir. Ancak, uygulamanın nasıl işleyeceğine dair bazı bilgiler şu şekildedir:
- Vergisiz bilgisayar satışından yalnızca üniversite öğrencileri yararlanabilecek.
- Vergisiz bilgisayarlar, Türkiye'de üretilen veya montajlanan modeller olacak.
- Öğrenciler, vergi muafiyetinden yararlanmak için üniversite öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ilgili satış noktalarına başvurabilecekler.
- Vergi muafiyeti, KDV oranı olan %20'lik bir indirim sağlayacak.
Bilgisayar fiyatları ne kadar?
- MacBook Air 13" 8C 256GB S Grey Laptop fiyatı 31.499 TL
- MacBook Air 13.6" 8/256GB Gece Yarısı 39.499 TL
- MacBook Air 13.6" 8/512GB Yıldız Işığı 49.999 TL
- Lenovo i5 8-512 GB - 82H803E9TX Laptop 15.999 TL
- Lenovo Yoga R5 16-512GB - 83B2003LTX 29.999 TL
- Macbook Pro 16" 16-1TB Gümüş-MNWD3TU/A 94.999 TL
- Macbook Pro 14" 16GB-1TB Gümüş-MPHJ3TU/A 89.499 TL
- Lenovo Gaming i7 16GB-1TB 82S900ESTX 35.999 TL
- Lenovo Gaming i5 8-512 GB 82K101ELTX 21.999 TL
- Huawei Matebook D14 i3 8/256GB Laptop 11.799 TL
- HP Ryzen5 8-256GB 723Q2EA Laptop 12.499 TL
- HP i5 8-512GB - 723Q0EA Laptop 17.199 TL
- Lenovo Gaming 15.6"i5 8-512GB 82K101EKTX 19.999 TL
- Asus Vivobook 15 12.Nesil Core i5 1235U-8Gb-256Gb Ssd-15.6inc-W11 12.499 TL
- Lenovo Ideapad 3 11.Nesil Core i5 1155G7-8Gb-512 Ssd-15.6inc-W11 15.499 TL
- Huawei Matebook D15 11.Nesil Core i5 1155G7-8Gb-256Gb Ssd-15.6inc-W11 11.999 TL
- Casper Nirvana C650 17.768,00 TL
- Casper Nirvana C550 fiyatı 17.188,00 TL
- Casper Nirvana X400 fiyatı 15.016,00 TL
- Casper Nirvana C600 fiyatı 13.274,00 TL
- Casper Nirvana C500 fiyatı 11.880,00 TL
- Casper Nirvana C370 fiyatı 7.099,00 TL
- Casper Nirvana C650 fiyatı 22.262.00 TL
- Casper Nirvana AIO A700 fiyatı 15.364,00 TL
- Casper Nirvana AIO A600 fiyatı 13.971,00 TL