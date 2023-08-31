Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz olarak cep telefonu ve bilgisayar satışının yapılacağını söyledi. Vergisiz bilgisayar satışının, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Vergisiz bilgisayar satışı ne zaman?

Vergisiz bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlayacak. Öğrenciler, vergi muafiyetinden yararlanmak için üniversite öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ilgili satış noktalarına başvurabilecekler.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon ve bilgisayar satışlarına ilişkin olarak, "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Vergisiz bilgisayar fiyatı ne kadar?

Bilgisayarda vergi muafiyeti, KDV oranı olan %20'lik bir indirim sağlayacak. Örneğin, 10.000 TL'lik bir bilgisayar için vergisiz satış fiyatı 8.000 TL olacaktır.

Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Vergisiz bilgisayar satışı, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulamadır. Bu uygulama ile öğrencilerin, eğitimlerine ihtiyaç duydukları bilgisayarlara daha kolay erişmeleri sağlanacaktır.

Vergisiz bilgisayar satışıyla ilgili detaylar henüz netleşmemiştir. Ancak, uygulamanın nasıl işleyeceğine dair bazı bilgiler şu şekildedir:

Vergisiz bilgisayar satışından yalnızca üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Vergisiz bilgisayarlar, Türkiye'de üretilen veya montajlanan modeller olacak. Öğrenciler, vergi muafiyetinden yararlanmak için üniversite öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ilgili satış noktalarına başvurabilecekler. Vergi muafiyeti, KDV oranı olan %20'lik bir indirim sağlayacak.

Bilgisayar fiyatları ne kadar?