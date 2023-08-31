|
Özgün

Vergisiz bilgisayar satışı ne zaman? Bilgisayar fiyatları yarı yarıya inecek!

2023 yılında yapılan genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağını açıklamıştı. Önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, Türkiye'de üretilen veya montajlanan bilgisayar modellerini vergi ödemeden satın alabilecek. Vergisiz bilgisayar satışları henüz başlamadı. Peki vergisiz bilgisayar satışı ne zaman? Vergisiz bilgisayar fiyatları ne kadar? İşte bilgisayar fiyatları ve modelleri.

13:32 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vergisiz bilgisayar fiyatları

Vergisiz bilgisayar fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz olarak cep telefonu ve bilgisayar satışının yapılacağını söyledi. Vergisiz bilgisayar satışının, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Vergisiz bilgisayar satışı ne zaman?

Vergisiz bilgisayar satışı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlayacak. Öğrenciler, vergi muafiyetinden yararlanmak için üniversite öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ilgili satış noktalarına başvurabilecekler.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon ve bilgisayar satışlarına ilişkin olarak, "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Vergisiz bilgisayar fiyatı ne kadar?

Bilgisayarda vergi muafiyeti, KDV oranı olan %20'lik bir indirim sağlayacak. Örneğin, 10.000 TL'lik bir bilgisayar için vergisiz satış fiyatı 8.000 TL olacaktır.

  • Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Vergisiz bilgisayar satışı, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulamadır. Bu uygulama ile öğrencilerin, eğitimlerine ihtiyaç duydukları bilgisayarlara daha kolay erişmeleri sağlanacaktır.

Vergisiz bilgisayar satışıyla ilgili detaylar henüz netleşmemiştir. Ancak, uygulamanın nasıl işleyeceğine dair bazı bilgiler şu şekildedir:

  1. Vergisiz bilgisayar satışından yalnızca üniversite öğrencileri yararlanabilecek.
  2. Vergisiz bilgisayarlar, Türkiye'de üretilen veya montajlanan modeller olacak.
  3. Öğrenciler, vergi muafiyetinden yararlanmak için üniversite öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ilgili satış noktalarına başvurabilecekler.
  4. Vergi muafiyeti, KDV oranı olan %20'lik bir indirim sağlayacak.

Bilgisayar fiyatları ne kadar?

  1. MacBook Air 13" 8C 256GB S Grey Laptop fiyatı 31.499 TL
  2. MacBook Air 13.6" 8/256GB Gece Yarısı 39.499 TL
  3. MacBook Air 13.6" 8/512GB Yıldız Işığı 49.999 TL
  4. Lenovo i5 8-512 GB - 82H803E9TX Laptop 15.999 TL
  5. Lenovo Yoga R5 16-512GB - 83B2003LTX 29.999 TL
  6. Macbook Pro 16" 16-1TB Gümüş-MNWD3TU/A 94.999 TL
  7. Macbook Pro 14" 16GB-1TB Gümüş-MPHJ3TU/A 89.499 TL
  8. Lenovo Gaming i7 16GB-1TB 82S900ESTX 35.999 TL
  9. Lenovo Gaming i5 8-512 GB 82K101ELTX 21.999 TL
  10. Huawei Matebook D14 i3 8/256GB Laptop 11.799 TL
  11. HP Ryzen5 8-256GB 723Q2EA Laptop 12.499 TL
  12. HP i5 8-512GB - 723Q0EA Laptop 17.199 TL
  13. Lenovo Gaming 15.6"i5 8-512GB 82K101EKTX 19.999 TL
  14. Asus Vivobook 15 12.Nesil Core i5 1235U-8Gb-256Gb Ssd-15.6inc-W11 12.499 TL
  15. Lenovo Ideapad 3 11.Nesil Core i5 1155G7-8Gb-512 Ssd-15.6inc-W11 15.499 TL
  16. Huawei Matebook D15 11.Nesil Core i5 1155G7-8Gb-256Gb Ssd-15.6inc-W11 11.999 TL
  17. Casper Nirvana C650 17.768,00 TL
  18. Casper Nirvana C550 fiyatı 17.188,00 TL
  19. Casper Nirvana X400 fiyatı 15.016,00 TL
  20. Casper Nirvana C600 fiyatı 13.274,00 TL
  21. Casper Nirvana C500 fiyatı 11.880,00 TL
  22. Casper Nirvana C370 fiyatı 7.099,00 TL
  23. Casper Nirvana C650 fiyatı 22.262.00 TL
  24. Casper Nirvana AIO A700 fiyatı 15.364,00 TL
  25. Casper Nirvana AIO A600 fiyatı 13.971,00 TL
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı 2. tur seçim sonrası gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gençlere verilen müjdeler tekrar aranmaya başladı. Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Bakan Mehmet Şimşek vergisiz telefon satışı düzenlemesine ilişkin son durumu paylaştı. Peki ÖTV'siz cep telefonu fiyatları ne kadar? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları kaç TL? İşte vergisiz cep telefon fiyatları.

#bilgisayar fiyatları
#vergisiz bilgisayar
#vergisiz bilgisayar fiyatı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve maç tarihleri