Özgün VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bursu ne kadar 2022?
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VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bursu ne kadar 2022?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularına ilişkin son durum merak konusu olmaya devam ediyor. KYK yurt başvurularının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim ve Ortaöğretim'de eğitim gören öğrencilere verilen VGM bursları gündeme geldi. 2022 VGM bursu ne kadar, kaç lira olacak? VGM bursuna kimler başvurabilir? VGM burs miktarı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VGM bursu kaç TL, ne kadar? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs miktarı 2022
VGM burs miktarı 2022

Yükseköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen burstan faydalanmak isteyen milyonlarca öğrenci, VGM burs başvurusunun nasıl yapılacağını, VGM burs miktarını araştırmaya başladı. VGM bursu ne kadar 2022?

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay boyunca ödenir. (Ekim-Mayıs)

Ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süresince ödenir. (Ekim-Haziran)

2022 VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 2022-2023 VGM burs başvurularının KYK başvuruları ile birlikte başlayacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde başlarken; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de kabul edilmişti.

VGM BURSU NE KADAR 2022?

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM bursu ücreti henüz açıklanmadı. Ancak 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.

2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖZGÜN
2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman başlayacak?
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