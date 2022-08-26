VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bursu ne kadar 2022?

Yükseköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen burstan faydalanmak isteyen milyonlarca öğrenci, VGM burs başvurusunun nasıl yapılacağını, VGM burs miktarını araştırmaya başladı. VGM bursu ne kadar 2022?

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay boyunca ödenir. (Ekim-Mayıs)

Ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süresince ödenir. (Ekim-Haziran)

2022 VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 2022-2023 VGM burs başvurularının KYK başvuruları ile birlikte başlayacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde başlarken; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de kabul edilmişti.

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VGM BURSU NE KADAR 2022?

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM bursu ücreti henüz açıklanmadı. Ancak 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.