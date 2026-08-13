İstanbul’da araç çok, park yeri yok

Kapalıçarşı'dan altın tavsiyesi
İran ve ABD arasındaki anlaşma sonrası altın fırladı. Kapalıçarşı'daki uzmanlar ve kuyumcular, piyasadaki son durumu anlatıp; vatandaşa, "Borcu olanlar üzgün, altını olanlar mutlu... Altın yüksekten alanlar beklesinler, zararına satmasınlar, panik yapmasınlar" önerisinde bulundu.
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