İstanbul’da araç çok, park yeri yok

Fethiye'de yangınların biri sönüyor diğeri başlıyor: Dört yerleşim yeri risk altında

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı İncirköy ve Yeşilüzümlü mahallelerinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, rüzgarın etkisiyle alevlerin yönü kestirilemiyor. Atlıdere, Zorlar, Seydikemer ve Fethiye yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada devam eden yangın bölgesinden son durumu aktaran Yeni Şafak muhabiri Ümmügülsüm Durmuş, ekiplerin alevlerin evlere sıçramaması için zamanla yarıştığını bildirdi.