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Villarreal 2-1 Real Madrid maç özeti ve golleri

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında deplasmanda Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı. Villarreal, 47. dakikada Yeremy Pino ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, penaltıdan Karim Benzema'nın attığı golle 60. dakikada skora eşitliği getirse de 63. dakikada penaltıdan bu kez Villarreal Gerard Moreno ile tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Villarreal sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Villarreal 2-1 Real Madrid maç özeti izle: Golleri kim attı? La Liga
Villarreal - Real Madrid özeti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada üstün oynayan taraf olan Villarreal, 47. dakikada Yeremy Pino ile 1-0 öne geçti.

Villarreal 2-1 Real Madrid maç özeti
Villarreal 2-1 Real Madrid maç özeti

Real Madrid, penaltıdan Karim Benzema'nın attığı golle 60. dakikada skora eşitliği getirse de 63. dakikada penaltıdan bu kez Villarreal Gerard Moreno ile tekrar üstünlüğü ele geçirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince Villarreal sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  • Real Madrid 38 puanla averajla 2. sırada kalırken, Villarreal 27 puana 5. sırada yer alıyor.
  • Lider Barcelona (38 puan) yarın deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Öte yandan Real Madrid, Kral Kupası son 16'lar turunda da eşleştiği Villarreal ile 18 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.

Real Madrid tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol olmadan sahaya çıktı

Real Madrid'in ilk 11'inde İspanyol futbolcu yer almadı. Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.

Ancelotti, karşılaşmanın ikinci yarısında kadrosundaki futbolculardan iki İspanyol'u (Dk. 64 Lucas Vazquez ve Dk. 82 Marco Asensio) sahaya sürdü.


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