A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nda, Vincenzo Montella ile anlaşma sağlandı. Süper Lig, İtalya ve İspanya’da önemli takımları çalıştıran İtalyan teknik adam için TFF’den resmi açıklama yapılması bekleniyor. Peki, Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.