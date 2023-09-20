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Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

‘Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?’ sorularının cevabı A Milli takımın yeni teknik direktörünün belli olmasıyla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adam Stefan Kuntz’u görevden aldı. Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımının başına Vincenzo Montella getirildi. İstanbul'a gelen İtalyan hoca için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Peki, Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

16:22 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Stefan Kuntz ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nda, Vincenzo Montella ile anlaşma sağlandı. Süper Lig, İtalya ve İspanya’da önemli takımları çalıştıran İtalyan teknik adam için TFF’den resmi açıklama yapılması bekleniyor. Peki, Vincenzo Montella kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde doğdu. 49 yaşındadır.

Futbolculuk kariyerine Empoli'de başlayan Montella, daha sonra Genoa, Sampdoria, Parma, Roma, Sevilla, Milan ve Al-Ahli gibi takımlarda forma giydi. 2009 yılında futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Empoli'de başladı. Daha sonra Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'u çalıştırdı.

Montella'nın çalıştırdığı takımlar şunlardır:

Empoli (2011-2012)

Fiorentina (2012-2015, 2019-2020)

Sampdoria (2015-2016)

Milan (2016-2017)

Sevilla (2017-2018)

Adana Demirspor (2021-2023)

Montella, Fiorentina ile 2013-14 sezonunda Serie A'da şampiyonluk yaşadı. Sevilla ile de 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

Daha önce Adana Demirspor'un başında 76 maçta süre alan Montella, 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. İtalyan hoca 1.72 puan ortalaması yakaladı.



#Vincenzo Montella
#A Milli Takım
#Türkiye
#TFF
#Stefan Kuntz
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