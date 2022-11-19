Wattpad Kalıcı Olarak Hesap Silme Nasıl Yapılır? (ADIM ADIM RESİMLİ ANLATIM)

Dünya üzerinde milyonlarca kişinin kullandığı wattpad ücretsiz hizmet sağlayan bir uygulama. Bu uygulamada, kitap okuyabilir veya yeni insanlar takip ederek yazdıkları hikayeleri keşfedebilirsiniz. Ülkemizde de popüler hale gelen wattpad uygulamasında bazı kullanıcılar hesap silme işlemlerini araştırmaktadır. İşte kolay bir şekilde wattpad hesabı silme.

WATTPAD UYGULAMASI MOBİL VE BİLGİSAYARDAN KALICI OLARAK HESAP SİLME

> Hesap silme işleminde ilk adım olarak, bilgisayarınızdaki veya mobil cihazınızdaki herhangi bir tarayıcıyı kullanarak Wattpad resmi sitesine giriş yapıp oturum açmalısınız.

> Wattpad'te oturum açmak için TIKLAYIN.

> Wattpad uygulamasında oturum açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan aşağı yönlü oku tıklayın.

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> Ardından açılan küçük listedeki "Settings (Ayarlar)" seçeneğine tıklayın.

> Daha sonra kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın en altında sağ tarafta bulunan "Close Account (Hesabı Kapat)" butonuna tıklayarak hesap silme işlemine devam edin.

> Bir önceki adımın ardından; Wattpad uygulamasında da, diğer birçok sosyal medya hesabı gibi hesabınızı neden kapatmak istediğinizi soran bir sayfa açılır. Bu adımda; ayrılma sebebinizi işaretlemelisiniz. Alt bölümdeki kutuda ise "Wattpad deneyiminin daha iyi olması için ne yapabilirdik?" sorusuna cevap vererek bir öneri yazmanız gerekir. Ardından, "Yes, I'm sure (Evet, eminim)" seçeneğinin yanında bulunan küçük kutuyu işaretlemelisiniz.

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> Son olarak, işleme devam edebilmek için Wattpad hesap şifrenizi belirtilen alana doğru bir şekilde girin ve "Close Account (Hesabı Kapat)" seçeneğine tıklayarak işlemi bitirin.

WATTPAD HESABI NASIL KURTARILIR?

> Porfilinize gidin (ana sayfanızın sağ üst köşesindeki profil resminize dokunun).

> Sağ üst köşedeki dişli çark simgesine dokunun.

> Hesap Ayarlarını seçin.

> Şifreni mi unuttun? kısmına dokunun.

> Hesabınıza bağlı e posta adresini girin.

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> Talimatları göndere basın.