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WhatsApp’ta dil değişimi nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcıları zaman zaman uygulamanın dilinin değiştiğini görmekte. WhatsApp'ın dilini değiştirmek oldukça basittir. Bunun için aşağıda adım adım açıklayacağımız yolu izleyerek WhatsApp’ta dil değişimi gerçekleştirilebilir. İşte WhatsApp dil ayarları.

13:17 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
WhatsApp’ın dili nasıl değiştirilir?

WhatsApp’ın dili nasıl değiştirilir?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger uygulamasından gelen mesajları, uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan bir dile çevirmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Peki Telefonunuzun dilini değiştirmek için ne yapılır? Whatsapp ayarları Türkçe’den İngilizce’ye geçtiği görülmekte. Whatsapp’ı Türkçe’ye çevirme nasıl yapılır? Whatsapp web İngilizce, Whatsapp web Türkçe dil seçimi nasıl yapılır? Web Whatsapp Türkçe’ye çevirme nasıl yapılır? İşte Whatsapp’da dil ayarları.

Whatsapp'da dili nasıl değiştirebilirim?

WhatsApp, 40'ın üzerinde dilde kullanılabilir (Android'de 60'a kadar dilde). Genel bir kural olarak, WhatsApp telefonunuzun dilini takip eder. Örneğin, telefonunuzun dilini İspanyolca olarak değiştirirseniz, WhatsApp otomatik olarak İspanyolca olacaktır.

Telefonunuzun dilini değiştirmek için:

Android: Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin ve ardından
Sistem
>
Diller ve giriş
>
Diller
'e dokunun. En üste yerleştirmek için bir dile dokunun ve basılı tutun veya Dil ekle seçeneğine dokunun.
iPhone:
Bunu yapmak için, lütfen
iPhone Ayarlar > Genel > Dil ve Bölge > iPhone Dili
'ne gidin. Bir dil seçin ve ardından Bitti > {dil} olarak değiştirin’e dokunun.
Windows Phone:
Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin ve ardından Saat ve dil > Dil'e dokunun. Dil ekle seçeneğine dokunabilir veya bir dile dokunup basılı tutabilirsiniz > en üste konumlanacak şekilde Yukarı taşı’ya dokunun. Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi için telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekeceğini lütfen unutmayın.
KaiOS:
Uygulamalar menüsünde Ayarlar tuşuna basın, Kişiselleştirme > aşağı kaydırmak için yana kaydırın ve Dil > Dil'e basın > kullanmak istediğiniz dili seçin > Tamam ya da SEÇ tuşuna basın.

Desteklenen ülkelerde ek seçenek

Bir Android telefon kullanıyorsanız, uygulama içinden WhatsApp dilini değiştirme seçeneğiniz olabilir. Bunu yapmak için:

WhatsApp'ı açın
.
  • Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Uygulama Dili’ni seçin.

Karşınıza çıkan açılır pencereden istediğiniz dili seçin.

Not: Bu seçeneği görmüyorsanız, ülkenizde desteklenmiyor olabilir.

WhatsApp'taki klavyemin dilini nasıl değiştirebilirim?

WhatsApp telefonunuzdaki mevcut dili kullanmaktadır. Eğer telefonunuzun dilini İngilizce olarak değiştirirseniz WhatsApp'ta İngilizce olur. WhatsApp'ta telefonun dilini değiştirmeden dili değiştirme özelliği yoktur. Bunu yapmak için,
iPhone Ayarlar > Genel > Dil ve Bölge > iPhone Dili
'ne gidin.
Eğer farklı dillerde mesaj yazmak isterseniz birden fazla dilde klavye ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için,
iPhone Ayarlar > Genel > Klavye > Klavyeler > Yeni Klavye Ekle
'ye gidin.

Eğer başka bir klavye eklediyseniz buna klavyenizin sol altında bulunan küreye dokunarak değiştirebilirsiniz.

WhatsApp'ta desteklenen diller hangileri?

WhatsApp'ta desteklenen diller:

  1. Afrikaans
  2. Amharca
  3. Arapça
  4. Arnavutça
  5. Azerice
  6. Baskça
  7. Belarusça
  8. Bulgarca
  9. Katalanca
  10. Çince (Basitleştirilmiş)
  11. Çince (Geleneksel)
  12. Hırvatça
  13. Çekçe
  14. Danca
  15. Flemenkçe
  16. Estonca
  17. Farsça
  18. Fince
  19. Fransızca
  20. Almanca
  21. Yunanca
  22. Gürcüce
  23. Gujarati
  24. Haiti Kreolu
  25. İbranice
  26. Hintçe
  27. Macarca
  28. İzlandaca
  29. Endonezya Dili
  30. İrlandaca
  31. İtalyanca
  32. Japonca
  33. Korece
  34. Letonca
  35. Litvanca
  36. Macarca
  37. Malayca
  38. Maltaca
  39. Nepalce
  40. Norveççe (Bokmål)
  41. Norveççe (Nynorsk)
  42. Peştuca
  43. Portekizce (Brezilya)
  44. Portekizce (Portekiz)
  45. Rumence
  46. Rusça
  47. Sırpça
  48. Slovakça
  49. Slovence
  50. Somalice
  51. İspanyolca
  52. Sundanca
  53. Svahili
  54. İsveççe
  55. Tamilce
  56. Telugu
  57. Tayca
  58. Türkçe
  59. Ukraynaca
  60. Urduca
  61. Vietnamca
  62. Xhosa
  63. Yidiş
  64. Yoruba
  65. Yunanca (Klasik)

#WhatsApp
#WhatsApp dil ayarları
#WhatsApp dil seçenekleri
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