WhatsApp’ın dili nasıl değiştirilir?
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger uygulamasından gelen mesajları, uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan bir dile çevirmek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Peki Telefonunuzun dilini değiştirmek için ne yapılır? Whatsapp ayarları Türkçe’den İngilizce’ye geçtiği görülmekte. Whatsapp’ı Türkçe’ye çevirme nasıl yapılır? Whatsapp web İngilizce, Whatsapp web Türkçe dil seçimi nasıl yapılır? Web Whatsapp Türkçe’ye çevirme nasıl yapılır? İşte Whatsapp’da dil ayarları.
Whatsapp'da dili nasıl değiştirebilirim?
WhatsApp, 40'ın üzerinde dilde kullanılabilir (Android'de 60'a kadar dilde). Genel bir kural olarak, WhatsApp telefonunuzun dilini takip eder. Örneğin, telefonunuzun dilini İspanyolca olarak değiştirirseniz, WhatsApp otomatik olarak İspanyolca olacaktır.
Telefonunuzun dilini değiştirmek için:
Desteklenen ülkelerde ek seçenek
Bir Android telefon kullanıyorsanız, uygulama içinden WhatsApp dilini değiştirme seçeneğiniz olabilir. Bunu yapmak için:
- Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Uygulama Dili’ni seçin.
Karşınıza çıkan açılır pencereden istediğiniz dili seçin.
Not: Bu seçeneği görmüyorsanız, ülkenizde desteklenmiyor olabilir.
WhatsApp'taki klavyemin dilini nasıl değiştirebilirim?
Eğer başka bir klavye eklediyseniz buna klavyenizin sol altında bulunan küreye dokunarak değiştirebilirsiniz.
WhatsApp'ta desteklenen diller hangileri?
WhatsApp'ta desteklenen diller:
- Afrikaans
- Amharca
- Arapça
- Arnavutça
- Azerice
- Baskça
- Belarusça
- Bulgarca
- Katalanca
- Çince (Basitleştirilmiş)
- Çince (Geleneksel)
- Hırvatça
- Çekçe
- Danca
- Flemenkçe
- Estonca
- Farsça
- Fince
- Fransızca
- Almanca
- Yunanca
- Gürcüce
- Gujarati
- Haiti Kreolu
- İbranice
- Hintçe
- Macarca
- İzlandaca
- Endonezya Dili
- İrlandaca
- İtalyanca
- Japonca
- Korece
- Letonca
- Litvanca
- Macarca
- Malayca
- Maltaca
- Nepalce
- Norveççe (Bokmål)
- Norveççe (Nynorsk)
- Peştuca
- Portekizce (Brezilya)
- Portekizce (Portekiz)
- Rumence
- Rusça
- Sırpça
- Slovakça
- Slovence
- Somalice
- İspanyolca
- Sundanca
- Svahili
- İsveççe
- Tamilce
- Telugu
- Tayca
- Türkçe
- Ukraynaca
- Urduca
- Vietnamca
- Xhosa
- Yidiş
- Yoruba
- Yunanca (Klasik)