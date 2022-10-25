Whatsapp çöktü: Whatsaap'ta erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Çevrimiçi mesajlaşma ve haberleşme platformu Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla grup mesajlarının iletilmediğini ifade ederken, kişiler arası yazışmalarda mesajlar 'tek tik' şeklinde kalıyor.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, GRUPLARA NEDEN MESAJ GİTMİYOR?
WhatsApp uygulamasına 25 Ekim saat 09:55 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladı.
Saat 10:00'da başlayan erişim sorununun ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.
WHATSAPP DÜZELDİ Mİ?
Whatsapp veya bağlı olduğu şirket Meta'dan henüz bir açıklama gelmezken, erişim sorununun Whatsapp Web gibi diğer platformlarda da yaşandığı belirtildi.