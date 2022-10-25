Whatsapp çöktü: Whatsaap'ta erişim sorunu ne zaman düzelecek? Whatsapp'ta erişim sorunu gündemde...Türkiye saati ile 10.00 sularında WhatsApp çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söylerken, bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini açıkladı. Whatsaap kullanıcıları "Whatsapp düzeldi mi, ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt arıyor. Konuya yönelik Whatsapp'tan gelecek açıklama merak ediliyor. İşte son gelişmeler...

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