WhatsApp Kanal özelliği, kullanıcıların iletişim kurma şeklini değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu özellik, işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmasına, toplulukların bir araya gelmesine ve insanların yeni şeyler öğrenmesine yardımcı olabilir.

'ta kanalların kapatılması kalıcıdır. Kanalı sildikten sonra, kanala ait tüm veriler silinecek ve kanal geri getirilemeyecektir. Bu nedenle, bir kanalı silmeden önce dikkatlice düşünmenizi öneririz.