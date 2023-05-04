Yalova seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Yalova ilinin 2 milletvekili AK Parti’ye 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %87,04 oranlarında gerçekleşmişti. Yalova 2018 seçim sonucu ne? Yalova önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? Yalova AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

AK PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

MELİHA AKYOL

ERHAN DEDE

CHP YALOVA MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

TAHSİN BECAN

MEHMET GÜREL

YASEMİN FAZLACA

İYİ PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

AYHAN KÜÇÜK

ERSİN AKYÜZ

NİLGÜN TURAN HAYBEK

MHP YALOVA MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

NAMIK ÖZ

CEMİL TANRIKULU

ERKAN AKÇAL

2023 seçimleri Yalova seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Yalova cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Yalova milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Yalova Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Yalova cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 50,4’ünü alırken, Yalova Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,9’unu, Meral Akşener oyların yüzde 4,8’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Yalova milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Yalova Cumhur İttifakı oy oranı % 51,9 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Yalova oy oranı yüzde 39,7’sini aldı. CHP Yalova’da 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Yalova’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Yalova milletvekilleri şunlardır:

Ahmet Büyükgümüş (AK Parti) Meliha Akyol (AK Parti) Özcan Özel (CHP)

2018 Yalova’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Yalova 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 44,1 CHP % 28,6 İYİ Parti % 9,8 HDP % 8 MHP % 7,8

2019 Yalova yerel seçim sonuçları

CHP Yalova Belediye başkan adayı Vefa Salman oyların % 45,91’ini alırken, AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak ise oyların % 44,93’ünü aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.







