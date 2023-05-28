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Yalova seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Yalova 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Yalova'da 210.629 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yalova'da Recep Tayyip Erdoğan % 47.7, Kemal Kılıçdaroğlu % 45.4 oy aldı. 28 Mayıs 2023 Yalova seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

16:02 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yalova 2. tur seçim sonuçları

Yalova 2. tur seçim sonuçları

Yalova 2. tur
için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

Yalova Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Yalova cumhurbaşkanlığı 2. tur
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Yalova'da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Yalova 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

Yalova 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Yalova’da % 47.7 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken, Yalova Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 45.4 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Yalova oy oranı ise % 6.2 oldu.

14 Mayıs Yalova milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre AK Parti oyların % 39.9’unu alırken CHP % 28.5 oranında oya sahip oldu. Yalova’da MHP % 11.2, İYİ Parti % 9.4, Yeşil Sol Parti % 5.8 Memleket Partisi % 2.7, Yeniden Refah Partisi % 2.3 oranında oy aldı.

Yalova’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Ahmet Büyükgümüş - AK Parti
  • Meliha Akyol - AK Parti
  • Tahsin Becan - CHP

AK PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

MELİHA AKYOL

ERHAN DEDE

CHP YALOVA MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

TAHSİN BECAN

MEHMET GÜREL

YASEMİN FAZLACA

İYİ PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

AYHAN KÜÇÜK

ERSİN AKYÜZ

NİLGÜN TURAN HAYBEK

MHP YALOVA MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

NAMIK ÖZ

CEMİL TANRIKULU

ERKAN AKÇAL

2018 Yalova Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Yalova cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 50,4’ünü alırken, Yalova Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,9’unu, Meral Akşener oyların yüzde 4,8’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Yalova milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Yalova Cumhur İttifakı oy oranı % 51,9 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Yalova oy oranı yüzde 39,7’sini aldı. CHP Yalova’da 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Yalova’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Yalova milletvekilleri şunlardır:

  1. Ahmet Büyükgümüş (AK Parti)
  2. Meliha Akyol (AK Parti)
  3. Özcan Özel (CHP)

2018 Yalova’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Yalova 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 44,1
  2. CHP % 28,6
  3. İYİ Parti % 9,8
  4. HDP % 8
  5. MHP % 7,8

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Yalova yerel seçim sonuçları

CHP Yalova Belediye başkan adayı Vefa Salman oyların % 45,91’ini alırken, AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak ise oyların % 44,93’ünü aldı.

Bolu seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları
Bolu seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

Bolu seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Bolu’da oy kullanacaklar sandık başına gidecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Bolu’da 235.915 seçmen 1.007 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Bolu 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bolu’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bolu milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bolu seçim sonuçlarına göre Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Amasya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları
Amasya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları

2023 Amasya seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK yayın yasağını kaldırdı. Amasya seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında açıklanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen yarışta, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Amasya’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Amasya milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Amasya seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Çankırı 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023