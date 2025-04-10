Bir teknoloji konferansında konuşan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, "Yapay zekanın, çalışma saatlerimizi kısaltarak daha geniş ve eleştirel düşünme gerektiren işlere yönelmemizi sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gates’e göre, yapay zekâ fırtınasına karşı dayanıklı 3 temel meslek var;

Yazılım Geliştiricileri (AI Mühendisleri)

Yapay zekâ her geçen gün gelişiyor; ancak hâlâ insan yazılımcılara ihtiyaç duyuyor.

Bill Gates’e göre, Yapay zekâ kod yazabiliyor olsa da, yenilikçilik, hata düzeltme ve karmaşık problemleri çözme konusunda ciddi sınırlamalara sahip.

Bu nedenle yetenekli yazılımcılar, yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde kilit rol oynamaya devam edecek.

Enerji Uzmanları

Enerji sektörü; petrol, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer gibi karmaşık alanları kapsıyor. Bu sistemleri yönetmek teknik bilgi, stratejik planlama ve küresel dinamikleri okuma becerisi gerektiriyor. Gates’e göre yapay zekâ sadece destek sağlar, kararları yine insanlar verir.

Yaşam Bilimleri Araştırmacıları (Tıp ve Biyoloji Uzmanları)

Veri analizinde yapay zekâ güçlü olsa da, bilimsel keşifler insan sezgisiyle mümkün olur. Gates’e göre tıpta devrim oluşturacak buluşlar için hâlâ bilim insanlarına ihtiyaç var. “Yapay zekâ, doktorların ve araştırmacıların yerine geçmeyecek; onların daha etkili olmasını sağlayacak bir araç olacak.”



