Yapay zeka ile tatili ucuza kapattılar

ChatGPT kullanılarak Brüksel Havalimanı'ndan kalkan dört farklı seyahat planı hazırlandı. Bunlardan ilki, Eylül ayında yapılan on günlük bir konaklamayı kapsıyordu.





7sur7'nin haberine göre, yapay zeka, uçuşlar, oteller ve yapılacak aktivitelerle ilgili kapsamlı bir liste sunarken, çoğu zaman seyahat rezervasyonlarının yapılabileceği web sitelerine yönlendiren bağlantılar da sağladı. Ancak, uygulamanın bazı sınırlamaları da bulundu.









Tatili ucuza getirdiler





Sanal asistan ile birlikte TUI üzerinden yaklaşık 3 bin 400 avroya bir seyahat planı sunulurken, aynı seyahati TUI'nin internet sitesinden rezerve etmek 2 bin avrodan daha fazlaya tekabül ediyor.





Ancak şöyle bir durum oluyor. Yapay zekanın sunduğu fiyatları her zaman gerçek fiyatlarla örtüşemeyebiliyor. Ancak bu sorunu ortadan kaldırmak için yapay zekaya bütçe seçenekleri ile ilgili spesifik sorular sorarsanız daha belirgin hale gelebiliyor.



