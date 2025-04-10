Sınav puanlarını artık yapay zeka verecek

Okullarda açık uçlu sınav soruları, yapay zeka tarafından değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu amacıyla 'Açık Uçlu Soruların Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi Projesi'ni hayata geçiriyor. Projeye dair açıklamalarda bulunan yetkililer, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve sistemin bu yıl içinde uygulamaya alınmasının hedeflendiğini belirtti. Proje, öğrencilerin metin tabanlı yanıtlarını anlayıp değerlendirebilen doğal dil işleme (NLP) teknolojileri ile geliştirilmiş durumda. Bu sayede öğrencilerin düşünme becerileri, muhakeme yetenekleri ve özgün ifade tarzları daha objektif bir şekilde değerlendirilebilecek. Yapay zeka, yalnızca doğru-yanlış analizlerinin ötesine geçerek gerekçelendirme, analiz ve yorumlama gibi üst düzey bilişsel süreçleri de dikkate alarak puanlama yapabilecek. Böylece hem öğrenci performansı çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecek hem de ölçme-değerlendirme süreçlerinde standardizasyon sağlanacak. Proje kısa vadede Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlarda kullanılmayacak.