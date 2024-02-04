Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım başladı. 2024 YKS sınavı öncesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle bu yıl yapılacak YKS sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuruların başlamasını bekliyor. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? ÖSYM 2024 YKS başvuru kılavuzu...