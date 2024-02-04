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20 milyondan fazla öğrenci için ders zili çalacak: Yarıyıl tatili uzayacak mı?

İki haftalık yarıyıl tatili, yarın sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci için ders zilinin çalmasıyla ikinci dönem başlayacak. İkinci dönem, 8. sınıflar için LGS ve lise son sınıf öğrencileri için ise YKS sınav heyecanıyla geçecek. Peki yarıyıl tatili uzayacak mı? yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İkinci yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

08:46 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlamıştı. Milyonlarca öğrenci 15 tatilinde dinlendi, tatilin keyfini çıkardı. Artık okulların açılış tarihi geldi. 20 milyondan fazla öğrenci ders başı yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yazı göndererek yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini duyurmuştu. Öğrenciler de yarıyıl tatilinde bol bol dinlendi, yorgunluklarını attı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İki haftalık yarıyıl tatili, yarın sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci için ders zilinin çalmasıyla ikinci dönem başlayacak. İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2024 YKS NE ZAMAN?

Başvurular, 26 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuru için ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulama kullanılabilir. Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran'da yapılacak.

Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi'nin tarihi, 9 Haziran

Sonuçlar, 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'ye katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi başlayacak.

#MEB
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#yarıyıl tatili
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