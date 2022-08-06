Özgün Yaş ve aşı şartı kalktı Umre turları 15 Ağustosta başlıyor
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Yaş ve aşı şartı kalktı: Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor

Diyanet, umre turlarının 15 Ağustostan itibaren başlayacağını açıkladı. 7, 11, 15 ve 24 günlük turlar planlandı. Umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğu belirtilirken, katılımcılarda 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı şartı aranmayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yaş ve aşı şartı kalktı: Umre turları 15 Ağustosta başlıyor
Mekke

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos’tan itibaren başlayacağını söyledi. Bircan, umre turlarıyla ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını, turlar için kayıt almaya devam ettiklerini anlattı. Vatandaşların umreye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını bildirdi.

HER BÜTÇEYE UYGUN TUR VAR

  • Turların Mayıs 2023’e kadar süreceğini aktaran Bircan, “15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kutsal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar inşallah.” diye konuştu. Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100’e yakın olduğunu belirten Bircan, “Dünden itibaren Kabe’nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milyonların beklediği rakamlar açıklandı: Diyanet 2022-2023 umre fiyatlarını duyurdu
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Son iki yıldır pandemi kısıtlamaları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Türkiye üzerinde uyguladığı yasağın kalmasıyla birlikte hasret bitti. Hac ve Umre ibadetlerini gerçekleştirme şartlarını karşılayan Türk vatandaşları bu yıl kutsal topraklara kavuşmaya başladı.<br><br>Bir sonraki dönem için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Diyanet işleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022-2023 için birinci dönem Umre fiyatlarını Türk vatandaşlarıyla paylaştı.<br><br>
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2022-2023 BİRİNCİ DÖNEM UMRE FİYATLARI<br><br>2022-2023 yılında Diyanet Organizasyonu ile Umre'ye gitmeyi tercih edenler;<br><br>1. Aşağıdaki tur programlarından kendine uygun olanı belirlemeli<br><br>2. O tura ait 'banka kodu'nu almalı<br><br>3. Kodla birlikte giderek Diyanet'le anlaşmalı bankalardan birisine umre ücretini yatırmalı<br><br>4. Son olarak en yakın il ya da ilçe Müftülüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden umre kayıtlarını yaptırmalılar.
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1. DÖNEM UMRE TURLARI<br><br>A- BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ:<br><br>1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.<br><br>2. Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.<br><br>3. Ücretini yatıran umre yolcuları İlilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir. <br><br>4. Umre yolcusu 2022-2023 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.<br><br>5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.<br><br>6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.<br><br>7. Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınanalınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.<br><br>8. Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenenistenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.
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B- UMRE YOLCULARINA VERİLECEK HİZMETLER:<br><br>Mekke - Medine Otel Konaklama<br>Yiyecek, İçecek<br>Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım<br>Uçak Bileti<br>Vize Alımı<br>Mekke Servis Hizmeti<br>Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri
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C- UMRE YOLCULARINA VERİLECEK ESER VE MALZEMELER:<br><br>Kur’an-ı Kerim<br>Umre Yolcusu Rehberi, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Sa'y duaları<br>Seyahat El Çantası<br>Seccade<br>Tespih ve Sırt Çantası<br>Maske
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Milyonların beklediği rakamlar açıklandı: Diyanet 2022-2023 umre fiyatlarını duyurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2022-2023 birinci dönem Hac ve Umre fiyatları için ilk açıklama geldi. Heyecanla beklenen haberin ardından kutsal topraklara gitmek için sabırsızlanan Müslümanlar şimdiden hazırlıklara başladı. İşte Diyanet işleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022-2023 birinci dönem için açıkladığı umre fiyatları...
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