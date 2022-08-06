Yaş ve aşı şartı kalktı: Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor

1. DÖNEM UMRE TURLARI<br><br>A- BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ:<br><br>1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.<br><br>2. Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.<br><br>3. Ücretini yatıran umre yolcuları İlilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir. <br><br>4. Umre yolcusu 2022-2023 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.<br><br>5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.<br><br>6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.<br><br>7. Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınanalınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.<br><br>8. Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenenistenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.