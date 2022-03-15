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Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında?

Galatasaray-Beşiktaş Var hakemi olarak görev alan Yaşar Kemal Uğurlu geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Bu durum Yaşar Kemal Uğurlu'nun kim olduğu ile ilgili sıkça sorulan sorular arasında yer aldı. Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında? Yaşar Kemal Uğur nereli? İşte merak edilen bütün soruların cevapları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında? Yaşar Kemal Uğur nereli?
Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında? Yaşar Kemal Uğur nereli?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak görev alan Yaşar Kemal Uğurlu son zamanlarda en çok merak edilen kişi oldu. Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında? Yaşar Kemal Uğur nereli? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yıldır hakemlik yapıyor? İşte merak edilen bütün soruların cevapları sizlerle...

Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında? Yaşar Kemal Uğur nereli?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2002 yılında Düzce'de katıldığı hakemlik kursu ile profesyonel hakemlik kariyerine ise 2004 yılında başlamıştır. Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynayan Uğurlu, Gazi Üniversitesi iktisat bölümü mezunudur. Yaşar Kemal Uğurlu izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Deren isimli bir kızı bulunuyor.

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