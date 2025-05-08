Öğrenciler ve veliler merakla okulların ne zaman kapanacağını ve karnelerin hangi tarihte alınacağını araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi paylaşıldı. Karnelerin erken alınacağı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada 2025 yılı yaz tatilinin Kurban Bayramı tatili ile birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığını ve böyle bir planlamanın gündemlerinde olmadığını net bir şekilde ifade etti. Peki yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, haziranın kaçında?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin yaz tatili takvimini resmi olarak duyurdu. Yaz tatilinin Kurban Bayramı ile birleştirileceği iddiasını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yalanlandı. Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamalarda 2025 yılı yaz tatilinin Kurban Bayramı tatili ile birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığını ve böyle bir planlamanın gündemlerinde olmadığını net bir şekilde ifade etti. Peki yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
Okullar bu yıl 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu haberde, ‘Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor’ şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış olup, eğitim süreçleri bu takvim doğrultusunda devam etmektedir.”