Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak. Peki Yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin yer değiştirme tayin başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin daha iyi çalışma koşullarına kavuşmaları ve aile birliklerini korumaları amacıyla başlattığı mazerete bağlı yer değişikliği sürecinde önemli bir adım attı. Yapılan duyuruya göre, başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük bir kısmının atamaları gerçekleştirilerek talepleri karşılandı. Bakanlıktan, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek."

2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu. Bakanlık olarak öğretmenlerin taleplerini mümkün olduğunca karşılamanın, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmalarını sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz. Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak, 26 Ağustos'ta atamaları gerçekleşecektir."

Mazerete bağlı yer değişikliği nedir?

Mazerete bağlı yer değişikliği, öğretmenlerin sağlık sorunları, aile birliği, can güvenliği gibi haklı nedenlerle görev yaptıkları yerden başka bir yere atanabilmeleri için başvurdukları bir süreçtir. Bu sayede öğretmenler, daha uygun çalışma koşullarına kavuşabilir ve aileleriyle daha fazla vakit geçirebilirler.

Neden mazerete bağlı yer değişikliği yapmak istenir?

Aile Birliği: Eş durumundan dolayı aynı yerde görev yapmak isteyen öğretmenler.

Sağlık Sorunları: Sağlık sorunları nedeniyle mevcut görev yerinde zorlanan öğretmenler.

Can Güvenliği: Görev yaptığı yerde can güvenliği endişesi yaşayan öğretmenler.

Diğer Mazeretler: Diğer haklı nedenlerle yer değişikliği isteyen öğretmenler.







