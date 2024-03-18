Öncelikle Nisan ayı ara tatiline giriş yapacak olan öğrenciler, akabinde ise yaz tatili için geri sayıma geçecek. 3 aylık yaz tatili döneminin ardından ise 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre yeni döneme merhaba denilecek. Peki, Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili haziran ayının kaçında başlayacak?