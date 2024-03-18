Öncelikle Nisan ayı ara tatiline giriş yapacak olan öğrenciler, akabinde ise yaz tatili için geri sayıma geçecek. 3 aylık yaz tatili döneminin ardından ise 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre yeni döneme merhaba denilecek. Peki, Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili haziran ayının kaçında başlayacak?
OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024