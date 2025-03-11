YDS/1 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 9 Mart'ta tamamlanan yılın ilk YDS sınavı sonrasında sonuç tarihi merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) sonrasında soru ve cevapları yayımlandı. Peki, 2025 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
9 Mart 2025 Pazar günü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından YDS sonuç açıklanma tarihi duyuruldu. İşte YDS sonuçları açıklanma tarihi
2025 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YDS takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; YDS/1 sınav sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.
SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 19 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.