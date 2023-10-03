Yeni çıkan telefon modelleri
Gerek tasarımlarıyla gerek işletim sistemleriyle hayran bırakan yeni çıkan telefon listemiz, son zamanlarda tüm dünyada ses getiren modellerden oluşuyor. En yeni telefon modellerini sizin için liste haline getirdik. İşte Xiaomi; Huawei; Samsung; Apple; Oppo; Honor modelleri, özellikleri ve fiyatı.
Yeni çıkan telefon modelleri hangileri?
2023 yılında piyasaya sürülen bazı yeni telefonlar şunlardır:
Bu telefonlar, yeni işlemciler, gelişmiş kameralar ve daha uzun pil ömrü gibi özellikler sunuyor.
Telefon fiyatları
Samsung Galaxy S23 256 GB 8 GB Ram 30.799,00 TL
iPhone 15 128 GB 49.999,00 TL
Xiaomi 13 12 GB + 256 GB, Beyaz 39.999 TL