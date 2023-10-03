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En son çıkan telefon modelleri özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günlük hayatımızdaki birçok şeyi kolaylaştırmaya yardımcı olurlar. En son çıkan telefon modelleri de ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleniyor ve hayatlarımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yeni çıkan telefon modelleri arasında Samsung Galaxy S23 ile iPhone 15 serisi de bulunmakta. En yeni ve en iyi akıllı telefonlar hangileri, özellikleri neler, birlikte inceleyelim.

16:03 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Yeni çıkan telefon modelleri

Yeni çıkan telefon modelleri

Gerek tasarımlarıyla gerek işletim sistemleriyle hayran bırakan yeni çıkan telefon listemiz, son zamanlarda tüm dünyada ses getiren modellerden oluşuyor. En yeni telefon modellerini sizin için liste haline getirdik. İşte Xiaomi; Huawei; Samsung; Apple; Oppo; Honor modelleri, özellikleri ve fiyatı.

Yeni çıkan telefon modelleri hangileri?

2023 yılında piyasaya sürülen bazı yeni telefonlar şunlardır:

Samsung Galaxy S23 serisi
: Samsung'un amiral gemisi serisinin en yeni üyesi, 2023 Şubat ayında piyasaya sürüldü. Seri, Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç farklı model içeriyor.
Apple iPhone 15 serisi
: Apple'ın amiral gemisi serisinin en yeni üyesi, 2023 Eylül ayında piyasaya sürüldü. Seri, iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere üç farklı model içeriyor.
Xiaomi 13 serisi
: Xiaomi'nin amiral gemisi serisinin en yeni üyesi, 2023 Mart ayında piyasaya sürüldü. Seri, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra olmak üzere üç farklı model içeriyor.
Oppo Find X6 serisi
: Oppo'nun amiral gemisi serisinin en yeni üyesi, 2023 Nisan ayında piyasaya sürüldü. Seri, Oppo Find X6, Oppo Find X6 Pro ve Oppo Find X6 Pro+ olmak üzere üç farklı model içeriyor.
OnePlus 11 serisi
: OnePlus'ın amiral gemisi serisinin en yeni üyesi, 2023 Mayıs ayında piyasaya sürüldü. Seri, OnePlus 11, OnePlus 11 Pro ve OnePlus 11 Pro+ olmak üzere üç farklı model içeriyor.
Huawei Mate50 Pro
, mobil deneyimi en iyi noktaya taşıyan özellikleriyle estetik bir görünümde karşımıza çıkıyor.
Asus Zenfone 3
: Asus Zenfone 3, 2016 yılında piyasaya sürülen orta segment bir akıllı telefondur. Telefon, 5.5 inç IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile geliyor.

Bu telefonlar, yeni işlemciler, gelişmiş kameralar ve daha uzun pil ömrü gibi özellikler sunuyor.

Telefon fiyatları

Samsung Galaxy S23 256 GB 8 GB Ram 30.799,00 TL

iPhone 15 128 GB 49.999,00 TL

Xiaomi 13 12 GB + 256 GB, Beyaz 39.999 TL

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