Cumhuriyetin 100. yılında emekliye ikramiye söylentileri tüm SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin gündemine bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile emekli aylıklarında düzenleme çalışmaların tam gaz devam ettiği dönemde 5 bin TL emekli ikramiyesi tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA EMEKLİLERE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ

Milyonlarca emekli için bir ara zam konuşulurken şimdi ek olarak bir ikramiye ödenmesi de gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.sabah.com.tr'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

EKİM'DE EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi.

EMEKLİYE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri







