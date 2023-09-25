Önümüzdeki yıl 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Yeniden Refah, Cumhur İttifakı ortaklarına da meydan okuyacak. Malatya'da depremzedelerle bir araya geldikten sonra seçimlere yönelik mesajlar veren Fatih Erbakan, bütün il ve ilçe teşkilatları ve genel merkez ile adaylık başvuruları aldıklarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Burada depremzedeler ile görüşen Erbakan, daha sonra gazetecileri ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, belediyecilik denilince akıllara Milli Görüş'ün geldiği ifade etti.

Yeniden Refah Partisi hangi ilde belediye başkan adayı gösterecek?

1994 yılındaki ruhu yeniden getirebilmek için 31 Mart seçimlerine büyük bir gayretle hazırlandıklarını ifade eden Fatih Erbakan, Malatya'da aday çıkaracaklarını söyledi. Erbakan şöyle dedi: "Diğer illerimizde de aynı şekilde. Şu andaki hazırlığımız tüm il ve ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partisi adaylarıyla seçime gitme yönünde. Bu doğrultuda bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla ve genel merkezimizde aday adaylığı başvurularını alıyoruz. İnşallah ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlı olur."

Yeniden Refah Partisi seçimlerde ne kadar oy aldı?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan seçimlere katılan Yeniden Refah Partisi, 1.527.048 seçmenden aldığı oy ile %2,80 oranıyla seçimde 6. parti oldu ve 5 milletvekili meclise girdi.

Yerel seçim takvimi ne zaman başlayacak?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. Deprem bölgesinde eksiklik varsa giderileceğini belirten Yener, "Mükerrer oy kullanılması mümkün değil" dedi. Yener, elektronik oylama ile ilgili de konuştu. Halihazırdaki kanuni düzenlemenin yurt dışı seçmenler için uygulanabileceğini söyledi.

Ahmet Yener sözlerine şöyle devam etti: