AK Partili Yılmaz'dan yerel seçim mesajı: İttifak görüşmeleri başlayacak

"Yani ittifakla ilgili hazırlıklarını yapıyor. Henüz daha ittifakın ortakları bir araya gelip de konuyu müzakere etme noktasına gelmedik. Önümüzdeki günlerde zannederim ki büyük kongreden sonra görüşmeler olacak. Şu anda hepimiz kendi dersini, kendi ödevini yapıyor. Herkes kendi içinde kendi artısını, eksisini, durum değerlendirmelerini yapıyor. Önümüzdeki zaman içerisinde de biz hiç gecikmeksizin, bundan önce hangi olgunlukta ve seviyede bu işleri yaptıysak yine aynı şekilde yapacağız. Muhalefette biri 'Ben ittifak yapmayacağım. Kendi adayımı çıkartacağım' diyor. Diğeri de 'Öyle dediğine bakma, belli yerlerde anlaşacağız' diyor. Sonra dönüyor diğeri diyor ki 'Böyle dedik ama bazı yerlerde tabanda bazı şeyler olabilir' diyor. O gelgitler bizi çok ilgilendirmiyor. Biz işimizi çok iyi yapan, dersine de çok iyi çalışan bir ekibiz. Önümüzdeki günlerde aşama aşama bunlarla ilgili açıklamaları yapacağız. Henüz daha görüşmeler başlamadı ama her ittifak ortağı kendi hazırlıklarını yapıyor"