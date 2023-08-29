Cumhur İttifakı yoluna devam edecek

Yerel seçimle ilgili değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın devam edeceğini açıkladı. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir” dedi. Akşener’in “seçime ayrı ayrı girme” çağrısına Bahçeli, “Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur. Bu çağrıyı seslendirenlerin yerel planda işbirliği ve ittifaklara hem açık kapı bırakıp hem de tek başına seçime girmekten bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır” cevabını verdi. “Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanacak, ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecektir” diyen Bahçeli, şöyle konuştu: “Yerel yönetimlere düşen zillet gölgesi cumhurun aydınlık siyasetiyle kaldırılacaktır. Kutlu yürüyüşümüze katılmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesine omuz vermek, merkezi yönetimle yerel yönetim arasında sarsılmaz köprü inşa etmek isteyen kim varsa gönlümüz onlara açıktır.”