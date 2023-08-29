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Cumhur İttifakı yoluna devam edecek

MHP lideri Bahçeli, Akşener’in yerel seçime ayrı ayrı girme çağrısının ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını söyledi. “Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan yok” diyen Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri 31 Mart seçimlerinde ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecek” ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli’nin açıklamasına teşekkür ederken Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik içerisinde olacağını söyledi.

04:00 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.

Devlet Bahçeli.

Yerel seçimle ilgili değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın devam edeceğini açıkladı. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir” dedi. Akşener’in “seçime ayrı ayrı girme” çağrısına Bahçeli, “Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur. Bu çağrıyı seslendirenlerin yerel planda işbirliği ve ittifaklara hem açık kapı bırakıp hem de tek başına seçime girmekten bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır” cevabını verdi. “Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanacak, ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecektir” diyen Bahçeli, şöyle konuştu: “Yerel yönetimlere düşen zillet gölgesi cumhurun aydınlık siyasetiyle kaldırılacaktır. Kutlu yürüyüşümüze katılmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesine omuz vermek, merkezi yönetimle yerel yönetim arasında sarsılmaz köprü inşa etmek isteyen kim varsa gönlümüz onlara açıktır.”



#Siyaset
#Cumhur İttifakı
#Devlet Bahçeli
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