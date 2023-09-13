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Cumhur’da beldelere kadar iş birliği

Yerel seçimler yaklaştıkça partilerin yerel seçim hazırlıkları netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı cephesinde AK Parti ve MHP hem iş birliğinin stratejisini oluşturacak hem de koordinasyonu sağlayacak bir komisyon kurulması gündemde.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Komisyonun AK Parti’den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ile MHP kanadından Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan oluşması bekleniyor.


HER KESİMDEN OY ALACAK ADAY

AK Parti ve MHP iş birliğinde oluşacak komisyonda CHP ve İYİ Parti karşısında yarışacak adayların belirlenmesinde izlenecek yol üzerinde durulacak. Buna göre yeni seçim stratejisinde, beldelere varıncaya kadar MHP ile iş birliği yapılması ve adayların da bu çerçevede belirlenmesi için çalışma yürütülecek. İl, ilçe ve beldede güçlü olan Cumhur İttifakı ortağının adayının desteklenmesi üzerinde durulacak. Bu bağlamda parti kurmaylarına, yerel aktörlerle temasa geçmeleri, muhalefetin toplumsal beklentiyi karşılamakta yetersiz kaldığını anlatmaları istenecek. Büyükşehirlerde AK Parti ve MHP’nin ortak adayının, her kesimden oy alabilecek profilde olmasına özen gösterilecek.


#politika
#yerel seçim
#Cumhur İttifakı
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