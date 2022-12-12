Özgün Yerli Malı Haftasını Anlatan Şiirler| 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler, şiirler
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Yerli Malı Haftasını Anlatan Şiirler| 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler, şiirler

Yerli Malı Haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. 2022 yerli malı haftasının başlaması ile Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Okullarda Yerli Malı Haftası kapsamında şiirler okutularak bu haftanın önemi vurgulanıyor. Yerli Malı Haftası ile ilgili şiirleri, güzel anlamlı sözleri sizler için derledik. İşte 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel şiirler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli Malı Haftası Şiirleri 2022: Yerli manının önemini anlatan sözler, yerli malı haftası ile ilgili en güzel şiirler
Yerli malı haftası

Yerli Malı Haftası bugün başladı. 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardan olan Yerli Malı Haftası için şiir arayışları da hız kazandı. Binlerce öğrenci 2, 3, 4, 5 kıtalık Yerli Malı Haftası şiirlerini araştırıyor. İşte Yerli Malı Haftası şiirleri..

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında okullarda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanır.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

YERLİ MALI, YURDUN MALI

İpek, keten, kumaş, deri

Anadolu bunun yeri..

Sucuk diyarı Kayseri

Yerli malı, Yurdun malı..

Tarihi, çanağı, kabı..

Her yanı lezzet erbabı..

Acılı Urfa kebabı..

Yerli malı, Yurdun malı..

Tosya, Edirne pirinci..

Sanki tanesi bir inci..

İnan dünya da birinci..

Yerli malı, Yurdun malı..

Eskişehir, Aydın şalı..

İzmit Hereke de halı..

Ye Rize de, Kars da balı..

Yerli malı, Yurdun malı..

YURDUMUZDA YETİŞİR

Meyvenin en tatlısı

Sebzenin kat katlısı

Buğdayların en hası

Yurdumuzda yetişir.

Çilek,vişne,portakal.

Çeşit çeşit elmalar

İncir dersen,içi bal

Yurdumuzda yetişir.

Erik,badem,zerdali.

Ya, duta ne demeli?

Ayva,üzüm,şeftali

Yurdumuzda yetişir.

Mandalina,ayvalar

Kavun,karpuz ve de nar.

Pırasa,karnabahar

Yurdumuzda yetişir.

Bunu herkes bilmeli.

Yurda hizmet etmeli.

Kalkınmak istiyorsak

Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak

Zengin olmak istiyorsan

Birazcık tutumlu ol.

Akıllıyım diyorsan,

Birazcık tutumlu ol.

Dolu dolu geçir zamanı

Tükenir para harmanı,

İstersen derde dermanı

Birazcık tutumlu ol.

Cimrilik kötü bilinir,

Yerinde harcamak güzeldir

Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol.

İsmail SAĞIR

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı...

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

YERLİ MALI ŞİİRİ

Yurdunu seven uyanık olur,

Önce kendi milletini korur.

Marketlerde alışveriş yaparken,

869 numaralı barkotu bulur.

Yerli malı Türk'ün malı,

Paramız ülke içinde kalmalı.

Zengin olmak isteyen herkes,

Bu bilinci çevresine yaymalı.

Ayşe-Ahmet üretip satsın,

Kazancı ile fabrika kursun.

Annem-babam burada çalışıp,

Cebine bol para girsin.

Not:Okullar için yazılmıştır.

(İshak Özlü)

SAĞLIK, PARA VE TUTUM

Sağlık, para dünyada,

Çok kıymetli iki şey.

Bunları bulamamak,

Kimbilir ne acı şey.

Birini elde etmek,

Mümkündür çalışmakla.

Öteki kazanılır,

Vücuduna bakmakla.

Tutum demek kazancın,

Birazını arttırmak,

Hasislik değildir ha,

Kararında kullanmak.

Zaman, eşya, paranı,

Sade bu hafta değil;

Bütün ömür boyunca,

İyi harcamayı bil.

Yerli malı haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor?
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Yerli malı haftası ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor?
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